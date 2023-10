Mann (20) auf Mallorca doch ermordet? Polizist nennt den Tränen nahe Details

Von: Damai Dewert

Ángel Ruiz, Chef der Mordkommission der Nationalpolizei auf den Balearen, bei der Pressekonferenz auf Mallorca. © Patrick Schirmer/Mallorca Zeitung

Was wie ein tragischer Unfall aussah, könnte Mord gewesen sein: Tim V. aus Guxhagen kam vor einem Jahr auf Mallorca ums Leben. Jetzt kommen neue Details ans Licht.

+++ 14.35 Uhr: Im Todesfall von Tim V. aus Guxhagen gibt es eine überraschende Wendung. Der 20-Jährige ist laut mallorquinischer Nationalpolizei vor einem Jahr nicht bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, sondern soll getötet worden sein. Das teilte die mallorquinische Polizei am Freitag in einer Pressekonferenz mit. Laut Pressemitteilung wurden zwei Spanier im Alter von 36 und 44 Jahren wegen Mordverdachts bereits festgenommen. Beide Männer sitzen demnach in Untersuchungshaft.

Tim V. war am 8. Oktober 2022 gegen 22.30 Uhr von einem Renault Clio an einer unbeleuchteten Autobahnauffahrt nahe Palma de Mallorca überfahren worden. Die Fahrerin habe nicht mehr ausweichen können, hieß es damals. Schon 2022 hatte der Fall viele Fragen aufgeworfen. Tim V. war zum Beispiel nur mit einer Badehose und Badelatschen bekleidet gewesen. Der 20-Jährige soll zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Fahrbahn gelegen haben. Der Unfall ereignete sich auf dem Zubringer der Flughafenautobahn hinter Ausfahrt 11 an der Playa de Palma in Richtung Palma.

Mutmaßlicher Mord an Tim V. aus Guxhagen: Polizei überprüft 100.000 Lieferwagen

Wie während der Pressekonferenz bekannt wurde, waren der Festnahme umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. So mussten die Beamten 100.000 weiße Lieferwagen überprüfen.

Für den Mann aus Nordhessen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle in Mallorca. Jetzt folgt eine dramatische Wende. © Mallorca Zeitung

Auf die Spur der Täter war die Polizei dank eines aufmerksamen Zeugen gekommen. Fast wäre dessen Aussage sogar untergegangen. Denn an dem tragischen Todestag hatte der Zeuge beobachtet, wie ein Mann aus einem weißen Lieferwagen an der Unglücksstelle geworfen worden war. Sein Anruf bei der Polizei wurde jedoch nicht gleich mit dem Unglück an der Autobahnauffahrt in Verbindung gebracht, berichtete Ángel Ruiz, Chef der Mordkommission der Nationalpolizei auf den Balearen. Nachdem der Zeuge einen Tag später den Unfallhergang im Fernsehen sah, meldete er sich erneut und wies auf den weißen Lieferwagen und seine Beobachtungen hin.

Die Eltern von Tim V. wussten von Anfang an von den Ermittlungen, waren aber um Stillschweigen gebeten worden. Fast unter Tränen bedankte sich Ruiz in der Pressekonferenz bei ihnen. Sie hätten ihrem getöteten Sohn einen letzten unermesslich großen Dienst erwiesen, sagte er nach Angaben der Mallorca Zeitung, die die Pressekonferenz begleitete.

Tim V. (20) aus Guxhagen stirbt auf Mallorca – Polizei gibt Pressekonferenz

+++ 12.53 Uhr: Die Pressekonferenz auf Mallorca zu dem Todesfall eines 20-Jährigen aus Hessen ist beendet. In Kürze gibt es hier weitere Details zu den Ergebnissen der Polizei.

Erstmeldung von Freitag, 27. Oktober, 10.13 Uhr: Mallorca/Guxhagen - Tim V. war am 8. Oktober 2022 gegen 22.30 Uhr von einem Renault Clio überfahren worden. Die Fahrerin habe nicht mehr ausweichen können, hieß es damals. Schon damals hatte der Fall viele Fragen aufgeworfen. Tim V. war zum Beispiel nur leicht bekleidet und seit Stunden verschwunden. Mit einem Freund war er noch am Nachmittag unterwegs gewesen und dann wie vom Erdboden verschluckt. Der 20-Jährige soll zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Fahrbahn gelegen haben. Der Unfall ereignete sich auf dem Zubringer der Flughafenautobahn hinter Ausfahrt 11 an der Playa de Palma, in Richtung Palma.

Die Polizei ging damals davon aus, dass sich der junge Guxhagener nach einer Party an der etwa 1,5 Kilometer entfernten Partymeile eventuell verlaufen haben könnte. Die Mallorca Zeitung hatte sich am Montag nach dem Unfall vor Ort umgeschaut. Es sei aufgefallen, schrieb Redakteur Johannes Krayer im Oktober 2022, dass die Autobahn im Bereich der Ein- und Ausfahrt 11 keine Straßenlaternen aufweise. Es sei dort nachts stockdunkel.

Eine Karte der Unglücksstelle auf Mallorca. © HNA/Damai Dewert

Mann aus Guxhagen stirbt in Mallorca - war es Mord?

An diese Version des Unfalls glaubte in Guxhagen indes niemand. Tim V. war als verantwortungsbewusst bekannt und habe nicht über die Stränge geschlagen. „Wir sind total bestürzt“, sagte Uwe Herkt, Vorsitzender des Tuspo Guxhagen damals gegenüber unserer Zeitung. Beim Tuspo spielte Tim jahrelang Fußball und war bis zuletzt dort noch Schiedsrichter. Als total hilfsbereit, aufopfernd und super Typ beschrieb Herkt den jungen Guxhagener.

Nach Informationen der Mallorca Zeitung war der junge Guxhagener gemeinsam mit einem Freund in einem Hotel in Cala Ratjada an der Ostküste abgestiegen – rund 60 Kilometer vom Unfallort entfernt. Für den Unglückstag Tag hatten beide einen Ausflug an den Ballermann geplant gehabt. Jetzt die überraschende Wende.

Laut Mallorca Zeitung war es wohl Mord. Die Nationalpolizei hat in diesem Zusammenhang drei Personen festgenommen. Weitere Details der Ermittlungen sollen am Freitag (27.10.) auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Mit den Ermittlungen betraut ist die Mordkommission der Nationalpolizei. (Damai Dewert)