Twitter-User kapitulieren: Döner zum Frühstück - und dann auch noch so

Von: Anna Lorenz

Teilen

Döner - wer mag ihn nicht? Ob mit Geflügel, ohne Zwiebeln oder vegan - für jeden ist etwas dabei. Welche Variante dieser Twitter-User aber zum Frühstück verzehrt, ist kulinarisch schon abenteuerlich.

München - „Döner macht schöner - und auf Dauer auch schlauer“. Dieses Credo muss förmlich der Wahlspruch des jungen Mannes sein, dessem morgendlicher Post momentan auf Twitter kursiert. Der User wünschte den anderen einen „GuMo“ und teilte ein Bild seines Frühstück-Döners. Doch das schlug den meisten Nutzern der Social-Media-Plattform gehörig auf den - vermutlich noch nüchternen - Magen.

Döner zum Frühstück - Nutzer sind entsetzt vom Belag: „Gottlos“

Das türkische Gericht, das momentan auch bei Aldi für Furore sorgt, gedanklich zum morgendlichen Kaffee zu kombinieren, ist schon eine Herausforderung. Aber mit dem Belag des Döners schoss der User auf Twitter den Vogel ab:

Reiben Sie sich ruhig die Augen, aber Sie sehen richtig: Ananas. In dem Frühstücks-Döner befindet sich nichts Geringeres als Ananasscheiben - ein Döner Hawaii, wenn man so will.

Während bei der dazugehörigen Pizza unsere tz.de-Umfrage unter anderem das Statement hervorrief, diese sei für den Tod tausender italienischer Pizzabäcker ursächlich, kommt auch der Döner mit Ananas gar nicht gut an. „Gottlos“, urteilt ein Nutzer schlicht, ein anderer legt dem Ananas-Liebhaber nahe: „Du brauchst Hilfe“. Auf dessen Nachfrage, wieso der User dieser Ansicht sei, antwortet dieser nur: „Ananas...“ Damit dürfte dann wohl alles gesagt sein und es bleibt dabei: Geschmäcker sind nunmal verschieden. (askl)