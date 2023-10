Wolfgang Grupp gibt in Doku Einblicke in seine Villa

Von: Sina Alonso Garcia

Trigema-Chef Wolfgang Grupp gewährt der Außenwelt immer wieder Einblicke in sein Privatleben. Auch seine Villa präsentiert er stolz der Öffentlichkeit.

Burladingen – Während viele wohlhabende Menschen ihr Privatleben gerne vor der Öffentlichkeit geheim halten, geht Trigema-Chef Wolfgang Grupp recht offen damit um. Immer wieder gewährt er der Außenwelt Einblicke in seine Welt und auch sein Wohnhaus ist alles andere als geheim. Die Villa Grupp besticht mit urigem Charme und Reetdach. Mit ihrer großzügigen Gartenanlage, den schattenspendenden Bäumen und dem großen Außenpool ist sie für den Unternehmer der perfekte Rückzugsort – und gleichzeitig nur wenige Schritte vom Trigema-Werk in Burladingen entfernt.

In der SWR-Doku „Traumvillen in Baden-Württemberg: Luxus, Glanz und große Pläne“ (2019) nimmt Grupp die Zuschauer mit auf einen Rundgang auf seinem Anwesen. „Mein Jugendtraum war es immer, ein Haus fürs Leben zu bauen“, sagt er. Da er als Junggeselle großer Sylt-Fan gewesen sei, habe er schon immer den Wunsch eines Hauses mit Reetdach gehabt. „Und den habe ich mir dann erfüllt.“ Dort, wo heute Grupps Villa steht, stand einst das Haus seiner Großeltern.

Wolfgang Grupp: Jagdtrophäen schmücken seine Villa

Wie Grupp weiter erklärt, habe er im Innern des Hauses sehr viel Holz gewollt. „Ich habe dann meinem Architekten gesagt, er soll viel davon mit reinnehmen, weil ich auch sehr naturverbunden bin.“ Als leidenschaftlicher Jäger hat der „König von Burladingen“ auch einige ausgestopfte Jagdtrophäen an den Wänden. Während er durch die Flure wandert, erinnert sich Grupp an verschiedene Anekdoten seines Lebens.

Gemütlich, urig und mit Außenpool: Mit seiner Villa in Burladingen hat sich Wolfgang Grupp einen Lebenstraum erfüllt.

Obwohl er zu dem Zeitpunkt, als er sein Haus plante, noch Junggeselle war, dachte Grupp bereits damals an eine Zukunft mit Familie: „Ich habe zwei Kinderzimmer eingerichtet, den Damentrakt geplant und mehr“, sagt er. „Als das Haus eingeweiht wurde, hat man gesagt: Der hat alles top geplant, nur hat er keine Frau.“ Als er das Haus plante, sei er ein „gestandener Junggeselle“ gewesen. „Ich war nicht bereit, früh zu heiraten.“ Erst Mitte 40 traf er auf seine heutige Frau Elisabeth.

Elisabeth Grupp zog als junge Frau in die Villa: „Es war einfach perfekt für mich“

Nach dem Kennenlernen mit seiner Frau Elisabeth ging alles ziemlich schnell. Als sie erstmals aufeinandertrafen, war sie erst 19, er 43 Jahre alt. Doch trotz des hohen Altersunterschieds schien der König von Burladingen seine Königin gefunden zu haben: Der Heiratsantrag folgte rasch. Schon bald zog die junge Baronesse aus der Steiermark zum Trigema-Chef auf die Schwäbische Alb. Die feierliche Hochzeit mit Kutschen-Umzug durch Burladingen und einer Trauung in der eigenen Hauskapelle fand an Elisabeths 22. Geburtstag statt.

„Ich war natürlich damals noch sehr jung“, sagt Elisabeth Grupp im Rückblick gegenüber dem SWR. „Ich bin in ein komplett eingerichtetes Haus eingezogen.“ Wie es scheint, fühlte sie sich direkt wohl: „Es war einfach gemütlich und schön.“ Oft sei sie gefragt worden, ob sie etwas verändern möchte. „Ich habe dann immer gesagt: Nein, ich möchte eigentlich nichts ändern, weil es einfach in sich stimmig war. Die Kinderzimmer waren damals schon da, die Schlafzimmer waren groß und geräumig. Also warum sollte ich etwas Gutes schlechter machen? Es war einfach perfekt für mich.“

„Die Nähe zur Firma ist für mich einzigartig“: Grupp schwärmt über seine Villa

Schon Grupps Vater und Großvater schätzten die Lage des Anwesens. „Die Nähe zur Firma ist für mich einzigartig“, schwärmt der Trigema-Boss. „Weil ich kann ganz kurzfristig nach Hause, ich kann rüber, ich bin immer erreichbar, das ist sehr praktisch.“ Ein weiteres seiner persönlichen Highlights: der Außenpool. „Ich schwimme ja jeden Morgen – Sommer wie Winter – im Freien. Und das ist eine gewisse Disziplin, die ich mir angeeignet habe.“ Das tägliche Bahnenschwimmen in seinem Pool sei nach dem Zähneputzen das Erste, was er am Tag mache.

Was Grupp an seinem Pool besonders gefällt: „Dass er nicht nur ein Viereck ist, sondern geschwungen, und dass man vor allem lang schwimmen kann.“ Wie in der Doku zu sehen ist, schlängelt sich der Pool bis zu einer Brücke und fließt dann als Bach durch den Rest des Gartens weiter.

Leidenschaftlicher Gastgeber: Wolfgang Grupp empfängt Gäste im eigenen Rittersaal

Als leidenschaftlicher Gastgeber liebt Wolfgang Grupp es, Besuch zu empfangen. „Oben im Haus habe ich für größere Anlässe einen Rittersaal eingerichtet, wo ich bis zu 50 Gäste zum Abendessen einladen kann“, sagt er nicht ohne Stolz. Die Kamera filmt ein gemütliches Zimmer mit Kamin und großem Tisch. Für die Gäste gibt es im Hause Grupp offenbar nur das Feinste: Wie in der Doku zu sehen ist, besitzt die Unternehmerfamilie Trinkbecher aus Gold.

Angesprochen auf die Trinkgefäße aus Gold antwortet Grupp: „Ob das Luxus ist oder nicht? Wissen Sie, ein Porzellanglas ist ja auch nicht ganz billig. Und wenn das dreimal runterfällt und kaputtgeht, kann ich längst einen Goldbecher machen lassen – das ist schwäbische Sparsamkeit.“ Auf sinnlosen Luxus verzichtet er laut eigenen Angaben. Am Hauspersonal, das er bereits aus seiner Kindheit kennt, möchte der Unternehmer jedoch nicht einsparen.