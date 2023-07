„Hitzesommer dreht so richtig auf“: Wettermodell sagt nächsten 40-Grad-Hammer in Deutschland voraus

Von: Marcus Giebel

Teilen

Der Sommer 2023 war zuletzt sehr heiß. Und eine Abkühlung ist nicht in Sicht. An mindestens zwei Tagen der Woche werden neue „Hitzepeaks“ erwartet.

Kassel – Beim Blick in die nahe Wetter-Zukunft kommen nicht nur Meteorologen ins Schwitzen. Denn die Temperaturen erweisen sich weiter als kletterfreudig. „Der nächste Hitzepeak steht schon vor der Tür. Und der übernächste auch schon“, prognostiziert Dominik Jung von wetter.net.

Für Dienstag und das kommende Wochenende erwartet der Diplom-Meteorologe beim Blick auf das US-Wettermodell die nächsten Hitzespritzen. Deswegen könne schon nach den ersten Sommer-Wochen festgestellt werden: Deutschland erlebt wieder ein Hitze-Jahr.

Deutschland werde weiterhin mit „sehr warmen Luftmassen aus Südwesteuropa“ versorgt. Die Folge ist nach einem schweißtreibenden Wochenende bereits am Dienstag „ein kleiner, aber feiner heftiger Hitzepeak“.

Wetter am Montag: „Teilweise sehr drückende und unangenehme Schwüle“

Zunächst bringe der Montag jedoch etwas Entspannung mit Wolken im Norden, dazu „zum Teil einzelne Schauer und Gewitter“. Allerdings auch „teilweise eine sehr drückende und unangenehme Schwüle“. Im Süden sind auch zum Wochenstart 31 bis 35 Grad möglich, ehe es am Nachmittag regnet und gewittert.

Die folgende Nacht werde „teilweise wieder tropisch“, bei bis zu 20 Grad. Auch hier liegen die Temperaturen im Norden etwas unter denen in den anderen Landesteilen. Stattdessen sind dort Gewitter und Starkregen im Anmarsch: Der DWD warnt weiter vor dem Niedersachsen-Wetter.

Abkühlung erwünscht: Die Wasserfontänen sind nicht nur für Kinder ein beliebtes Ziel. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Wetter am Dienstag: Am Oberrhein können die 40 Grad geknackt werden

Doch am Dienstag „dreht dieser Hitzesommer nochmal so richtig auf“. Jung sagt 28 Grad an den Küsten vorher, die „noch angenehm“ ausfallen würden. Anders in der übrigen Bundesrepublik, wo zwischen 32 und 38 Grad zu erwarten sind. Am Oberrhein weisen die Thermometer womöglich auch 39 oder 40 Grad aus. Nach der Hitzespritze endet der Tag mit abendlichen Schauern und Gewittern aus dem Westen, die unwetterartig ausfallen können.

Danach kann Deutschland auf- und durchatmen. Für Mittwoch empfiehlt Jung, im Norden angesichts von 21 oder 22 Grad die Fenster aufzureißen. Im Osten und Süden sinken die Werte dagegen nur auf 29 bis 30 Grad.

Weiter geht es mit „insgesamt eher angenehmem Sommerwetter“, was die Temperaturen betrifft. Am Donnerstag soll die 30-Grad-Marke nirgendwo im Land gerissen werden, der Norden verharrt bei 20 oder 21 Grad. Das Wetter präsentiert sich „sehr wechselhaft, immer wieder Regenschauer, besonders an der Nordseeküste, mittendrin auch mal Blitz und Donner“.

Der Freitag bringt eine Wetterberuhigung mit leicht ansteigenden Temperaturen. Die Mitte und der Süden bekommen 30 bis 32 Grad spendiert, für den Norden hat der Tag dichtere Wolken und 22 bis 25 Grad im Gepäck.

Wetter am Wochenende: Zweiter „Hitzepeak“ der Woche bringt bis zu 36 Grad

Der zweite „Hitzepeak“ der Woche macht sich schließlich am Samstag bemerkbar und betrifft vor allem den Süden mit 35 oder 36 Grad. Derweil bringt es der Norden auf 24 bis 30 Grad, im Osten werden 30 bis 35 Grad vorhergesagt. Dazu gesellen sich in der zweiten Tageshälfte Schauer und Gewitter.

Am Sonntag bildet sich dann eine „Wärmeecke vom Südwesten in den Südosten rauf in den Osten“, die 32 bis 36 Grad mit sich bringt. Ansonsten sei „schmuddelig-schwüles Wetter“ bei 25 bis 29 Grad zu erwarten, garniert mit einzelnen Regenschauern oder kurzen Gewittern.

Die Sonne strahlt: Der Sommer 2023 meint es mit den Temperaturen etwas zu gut. © IMAGO / Jan Eifert

Hitzesommer: Gesundheitsministerium von Lauterbach gibt Tipps zum besseren Schutz

Angesichts der Hitzetage und der entsprechenden Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes verbreitete Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Ratschläge seines Hauses zum richtigen Verhalten, um sich bestens vor den extremen Temperaturen zu schützen. Dazu zählen ausreichend zu trinken, Anstrengungen vor allem zwischen 11 und 17 Uhr zu vermeiden, die Wohnung kühl zu halten oder lieber leichtere Mahlzeiten zu sich zu nehmen.

Von seiner humaneren Seite zeigt sich der Sommer zu Beginn der kommenden Woche. Bei viel Sonnenschein liefert der Montag 22 bis 30 Grad, der Dienstag 24 bis 31 Grad, der Mittwoch 23 bis 30 Grad.

Wetter in Deutschland: „Sommer scheint sehr warm und trocken zu werden“

Neben den hochsommerlichen Temperaturen bereiten Jung auch die geringen Niederschlagsmengen Sorgen. Laut dem deutschen Wettermodell bleibt es in den meisten Landesteilen „bis Samstag fast komplett trocken“. Der Wetter-Experte fasst zusammen: „Die Regensummen bleiben verschwindend gering. Nur im Norden sieht es etwas nasser aus, da gibt es mal Schauer und Gewitter. Und auch im Alpenraum.“

Bei der Suche nach Regensignalen müsse man „schon die Lupe rausholen“. Jung zufolge wird auch der Juli „deutlich zu trocken ausfallen“. Einige Prognosen könnten daher bereits eingemottet werden: „Der Sommer scheint doch sehr warm werden zu wollen, und auch sehr trocken. Von einem nassen, kühlen und wechselhaften Sommer sind wir doch in den meisten Regionen weit entfernt.“ (mg)