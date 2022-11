„Rentner aus Florida, der Steak mit Ketchup isst“: Trumps Lieblingszeitung macht sich über ihn lustig

Von: Bettina Menzel

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hält im Jahr 2020 eine Ausgabe der New York Post im Oval Office in der Hand (Archivbild). © Doug Mills via / ZUMA Wire / Imago

Donald Trumps Lieblingszeitung meldet die erneute Kandidatur des Ex-US-Präsidenten - auf einer der hintersten Seiten.

New York - Die konservativen Medien des Rupert Murdoch hatten immer wohlwollend über Donald Trump berichtet - Fox war der „Haussender“ des ehemaligen US-Präsidenten, die New York Post seine erste Morgenlektüre. Doch nach den Zwischenwahlen in den USA ging das einflussreiche Medienimperiums auf Distanz. Auf die Ankündigung seiner erneuten Präsidentschaftskandidatur reagierte Trumps Lieblingszeitung New York Post am Mittwoch (16. November) mit beißendem Sarkasmus statt Euphorie. Das dürfte dem Milliardär nicht gefallen.

New York Post über Trump: „Mann aus Florida macht Ankündigung - siehe Seite 26“

Offenbar ist die rechtsgerichtete US-Zeitung New York Post Donald Trumps erste Morgenlektüre, wie der US-Sender Msnbc berichtet. Umso härter dürfte den Ex-Präsidenten die Titelseite seiner Lieblingszeitung am Mittwoch getroffen haben. Auf die erneute Präsidentschaftskandidatur des Immobilienmoguls reagierte das konservative Blatt ironisch. Ganz unten auf dem Titel stand lediglich eine Zeile: „Mann aus Florida macht Ankündigung“ - für weitere Details verwies die Zeitung Leser auf Seite 26.

Zum Medienimperium des Rupert Murdoch gehört auch der US-Sender Fox, der Trump nach den Midterms als „Verlierer“ der Republikaner bezeichnete. Der 76-Jährige ist zwar politisch angeschlagen und verliert auch Unterstützung aus seiner Partei, selbst seine Familie geht auf Distanz. Bei der rechten Wählerbasis ist der Ex-Präsident aber nach wie vor ungemein populär.

Trumps Lieblingszeitung: „Ein Rentner aus Florida kündigt an, sich fürs Präsidentenamt zu bewerben“

Der Artikel auf Seite 26 in der New York Post war dann zwar kurz, aber voller Ironie: „Nur 720 Tage vor der nächsten Wahl hat ein Rentner aus Florida am Dienstagabend überraschend angekündigt, dass er sich auf das Präsidentenamt bewirbt.“ Der „begeisterte Golfer Donald J. Trump“ habe die Ankündigung, „die kein Politik-Experte hatte kommen sehen“, in Mar-a-Lago gemacht, „seinem Resort und seiner Bibliothek für Geheimdokumente“. Die US-Zeitung spielte damit auf die Affäre um Geheimdokumente an, die der Republikaner nach seiner Zeit im Weißen Haus in sein Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida mitgenommen hatte.

„Trump, der für seine vergoldeten Lobbys und die Entlassung von Menschen im Reality-TV bekannt ist, wird 2024 78 Jahre alt“, so die Boulevardzeitung weiter. Bei einem Wahlsieg 2024 wäre Trump dann so alt wie Amtsinhaber Joe Biden, der älteste Präsident der US-Geschichte, bei dessen Amtsantritt, erinnerte die New York Post ihre Leser und ergänzte: „Seine Cholesterin-Werte sind unbekannt, aber sein Lieblingsessen ist gegrilltes Steak mit Ketchup.“ (bme/AFP).