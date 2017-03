Doppelmord in Königsdorf: beide Tatverdächtige identifiziert

Königsdorf - Bei einer Gewalttat im Königsdorfer Weiler Höfen sind ein Mann und eine Frau getötet worden, eine weitere Frau wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelte nun zwei Tatverdächtige.

Knapp zwei Wochen nach einem Doppelmord im oberbayerischen Königsdorf hat die Polizei die Tat offenbar aufgeklärt. Es seien zwei Tatverdächtige ermittelt worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Freitag mit. Nähere Einzelheiten wurden zunächst noch nicht bekannt, diese wollen Polizeipräsident Robert Kopp und der leitende Oberstaatsanwalt Hajo Tacke am Freitagnachmittag bekannt geben.

Wie die TZ berichtet, sei eine Polin in Ostdeutschland festgenommen worden. Ein Bekannter der Frau werde noch gesucht.

Wie der BR nun berichtete, soll die festgenommene Polin die Pflegekraft des kürzlich verstorbenen Mannes des Hausbesitzerin gewesen sein. Die aus Polen stammende Frau soll den Tätern den entscheidenden Tipp auf das Haus der 76-Jährigen in der Gemeinde Königsdorf gegeben haben. Der BR berichtet weiter, dass durch einen genetischen Fingerabdruck ein weiterer Tatverdächtiger identifiziert werden konnte. Auch der zweite Tatverdächtige soll aus Polen stammen und der Polizei namentlich bekannt sein. Er sei noch nicht festgenommen worden.

Am Samstagabend des Faschingswochenendes waren zwei Tote und eine schwer verletzte Frau in einem Haus in Königsdorf entdeckt worden, die Polizei ging ursprünglich von einem Raubmord aus. Ob dies nach wie vor so ist, ist ebenfalls noch unklar. Bei den Getöteten handelt es sich um einen 81 Jahre alten Mann aus Nordrhein-Westfalen und eine 76 Jahre alte Frau aus Hessen, bei der Verletzten um die 76 Jahre alte Besitzerin des Hauses.

Lesen Sie mehr im Ticker unserer Partnerseite merkur.de.

AFP ran/cfm