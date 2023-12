15 Tote nach Amoklauf an Universität in Prag: Das ist über den mutmaßlichen Täter bekannt

Von: Michelle Brey

Ein Student schoss in einer Universität in Prag um sich. Der mutmaßliche Täter war offenbar von einem „ähnlichen Fall“ inspiriert, hieß es von der Polizei.

Prag - 15 Tote, 25 Verletzte: Am Donnerstag (21. Dezember) beging ein Student an einer Universität in Prag einen Amoklauf. Gegen 15 Uhr soll es erste Informationen über Schüsse gegeben haben. Es soll offenbar nicht die erste Bluttat gewesen sein, die der mutmaßliche Täter beging.

Student schießt in Prager Uni um sich: Mutmaßlicher Täter studierte selbst

Das ist zunächst über den 24-Jährigen mit Bezug zu der Universität bekannt:

Der 24-Jährige soll selbst Student an der Prager Karls-Universität gewesen sein.

Laut ntv.de hatte er einen Bachelor-Abschluss in Geschichte und Europastudien. Er soll einen Master mit Schwerpunkt auf der Geschichte Polens absolviert haben.

Kommilitonen sollen ihn laut Medienberichten als introvertierten Menschen beschrieben haben.

Medienberichten zufolge waren einige der Opfer des Amoklaufs Kommilitonen des mutmaßlichen Täters.

Polizeifahrzeuge sperren ein Gebiet in der Prager Innenstadt ab. An einer Hochschule in der Prager Innenstadt waren am Donnerstag Schüsse gefallen. © Petr David Josek/dpa

Mutmaßlicher Täter von Prag im Fokus der Polizei: Er soll zuvor seinen Vater getötet haben

Informationen von Polizeichef Martin Vondrasek zufolge, soll der Angreifer über ein „riesiges Waffen- und Munitionsarsenal“ verfügt haben. Das schnelle Eingreifen der Polizei verhinderte demzufolge ein weitaus größeres Blutbad. Im Fokus der Polizei stand der 24-Jährige schon vor dem Amoklauf. Er wird bislang mit drei weiteren Todesfällen in Verbindung gebracht:

Sein Vater war im Ort Hostoun westlich von Prag tot aufgefunden worden. Nach Angaben des Polizeichefs begannen die Beamten daraufhin mit der Suche nach dem Studenten. Sie hatten vermutet, dass der Schütze seinen Vater getötet habe.

Zudem gehen die Beamten Vondrasek zufolge davon aus, dass der Bewaffnete am 15. Dezember auch einen jungen Mann und seine zwei Monate alte Tochter getötet habe. Die Tat soll bei einem Spaziergang in einem Wald im Osten von Prag begangen worden sein.

Amoklauf an Uni in Prag: Mutmaßlicher Täter offenbar von „ähnlichem Fall“ inspiriert

Mit Verweis auf eine Untersuchung in Onlinenetzwerken sagte Vondrasek, der Täter habe sich von einem „ähnlichen Fall“ in diesem Herbst in Russland inspirieren lassen. Nähere Angaben machte der Beamte dazu zunächst nicht. Wie unter anderem Bild.de und ntv.de berichteten, bezog sich der 24-Jährige in einer Telegram-Gruppe auf die Tat einer 14-Jährigen. Sie hatte Anfang Dezember im russischen Brjanks eine Mitschülerin und sich selbst mit einem Jagdgewehr erschossen.

Student schießt in Uni in Prag um sich: Motiv des mutmaßlichen Täters noch unklar

Wie unter anderem auch Spiegel.de berichtete, soll der 24-Jährige seine Tat auf einem Telegram-Account angekündigt haben. „Dies wird mein Tagebuch sein, wie ich eine Schulschießerei begehen werde“, schrieb der mutmaßliche Täter demnach in russischer Sprache. Von der Polizei wurde zunächst nichts dergleichen bestätigt. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtete, gab es an der Echtheit eines angeblichen Telegram-Accounts des Schützen, der im Internet kursierte, Zweifel. Das Motiv ist zunächst noch unklar. Auch ob der Schütze sich selbst tötete oder von der Polizei erschossen wurde, bleibt zunächst noch offen.

