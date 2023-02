Lotto-Millionär Chico überrascht mit Instagram-Video: Fan hat Verdacht

Von: Jessica Jung

Teilen

Nachdem Chico im Lotto gewonnen hat, wurde er regelrecht zur Sensation im Netz. Ein Post sorgt nun für Spekulationen auf Instagram.

Dortmund – Kürsat Yildirim aus Dortmund, auch als Chico (42) bekannt, hat rund zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen. In den sozialen Medien zeigt er seinen Followern, was er mit seinem Geld anstellt. Auf Instagram zeigt sich Chico nun jedoch von einer ganz anderen Seite – weshalb Fans wilde Spekulationen äußern.

Dortmunder Millionär Chico überrascht mit Clip im Netz: Fans spekulieren über neue Projekte

Am Montag (30. Januar) hat Chico ein Video auf Instagram hochgeladen, wie RUHR24 berichtet. Darin zeigt sich der Dortmunder Millionär mit drei Frauen an seiner Seite. In dem Clip tanzen die Vier in einer großen Halle mit Nebeleffekten neben zwei Autos. Dazu schreibt der 42-Jährige: „Wenn ein Millionär Halay lernt.“

Halay ist ein traditioneller Volkstanz, welcher unter anderem bei Türken und Kurden verbreitet ist. Konkret handelt es sich dabei um einen Gruppentanz, weshalb sich die drei Frauen sowie Chico an den Händen halten, während sie ihre Dance-Moves präsentieren (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Einige Follower sind von dem Video allerdings irritiert, da sich der Dortmunder das erste Mal tanzend auf Instagram präsentiert. Sie vermuten deshalb, dass nach der riesigen Taxi-Bestellung des Millionärs ein neues Projekt folgen wird.

Dortmunder Millionär Chico überrascht mit Instagram-Clip: Fans spekulieren auf Musikvideo und Film

So fragt eine Nutzerin unter dem Beitrag des Dortmunders: „Dreht ihr einen Film?“. Eine weitere Nutzerin hat hingegen eine weitere Vermutung, denn das Setting erinnert sie offenbar an etwas völlig anderes. Sie kommentiert: „Was ist das für eine Halle? Wird bald ein Musikvideo von dir rauskommen?“

Wo genau das Video aufgenommen wurde, ist bislang unklar. Auf Tiktok, wo Chico das Video ebenfalls geteilt hat, äußert ein User allerdings eine Vermutung: „Sieht aus wie die Halle aus Metzingen – Motor World“.

Chico selbst hat sich zu den Spekulationen bislang nicht geäußert. Ob in Metzingen tatsächlich ein Film oder ein Musikvideo aufgenommen wurde, bleibt somit vorerst abzuwarten.