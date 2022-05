Unternehmen sucht neue Mitarbeiter – und zwar auf Tinder und mit gleich zwei Profilen

Von: Patrick Huljina

Ein Unternehmen aus Dortmund sucht neue Mitarbeiter – über Tinder. Man will dort „genau mit dem Klientel matchen, das wir für unsere Jobs suchen.“

Dortmund - Tinder zählt zu den beliebtesten Dating-Apps in Deutschland. Singles können sich hier auf die Suche nach der großen Liebe oder einem neuen Abenteuer begeben. Das Grundprinzip ist einfach: den Nutzern werden Bilder angezeigt. Findet man Gefallen am Gegenüber, kann man einfach nach rechts wischen und somit ein Like vergeben. Gefällt das Bild nicht, wischt man nach links. Liken sich zwei Personen gegenseitig, ergibt das ein Match. Versteht man sich gut, steht einem Date nun nichts mehr im Weg.

Personalsuche via Tinder? Eventagentur sucht Mitarbeiter über Dating-Plattform

Was in der Liebe gut klappt, kann doch sicherlich auch bei der Personalsuche funktionieren, oder? Das dachte sich wohl eine Eventagentur aus Dortmund. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, hat sich die Supaevent GmbH auf der Suche nach neuen Mitarbeitern zu dem eher ungewöhnlichen Weg über die Dating-Plattform entschieden.

Zwei Jahre Corona-Pandemie haben dem Eventbereich schwer zugesetzt. Nun kommt die Auftragslage allmählich wieder ins Rollen – es fehlt aber vielerorts an Personal. So auch bei der Supaevent GmbH. Das Unternehmen mit Standorten in Dortmund, Heidelberg und Kiel ist daher kreativ geworden und sucht neue Mitarbeiter jetzt via Tinder.

Ein Unternehmen sucht neue Mitarbeiter über die Dating-App Tinder. (Symbolbild) © Nikolas Kokovlis/IMAGO

Personalsuche via Tinder: „Können genau mit dem Klientel matchen“

„Wir suchen überwiegend nach jungen, unabhängigen Leuten, die am Wochenende arbeiten können“, erklärte der Dortmunder Standortleiter, Benjamin Hamczyk, im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten. Tinder sei daher die optimale Plattform für die Suche. „Auf der Dating-Plattform sind ja überwiegend junge Leute, Singles. Man kann das Alter und die Region eingrenzen und so eigentlich genau mit dem Klientel matchen, das wir für unsere Jobs suchen“, führte er weiter aus.

Das Unternehmen hat nun zwei Tinder-Profile: je ein männliches und ein weibliches. Bislang habe man keine negativen Erfahrungen bei der Personalsuche über die Dating-App gemacht. Schließlich habe das Unternehmen nicht vor, jemandem etwas vorzuspielen. Es sei stets klar, dass es um einen neuen Job und nicht um eine neue Liebe geht.

Ganz im Gegenteil dazu hat der „Tinder-Schwindler“ seinen Dates einiges vorgegaukelt – und sogar einen Nachahmer in Indien. Einige Tipps können dabei helfen, die Dating-App möglichst sicher zu nutzen. Auch das Münchner Tierheim nutzte Tinder bereits. (ph)