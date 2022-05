Ansage an DPD: Familie macht mit großem Schild auf sich aufmerksam

Von: Raffaela Maas

Teilen

Eine Familie in Cornwall hatte die Nase voll vom Warten auf ihre Paketzustellung - und hängte ein Schild in ihrem Fenster aus, damit das Paket von DPD richtig zustellt werden konnte.

Cornwall - Eine langersehnte Online-Bestellung bringt häufig gespanntes Warten mit sich. Manche Kunden werden ungeduldig oder rechnen mit dem schlimmsten - immerhin gibt es hin und wieder Fälle, in denen beispielsweise die Post gequetscht in den Briefkasten gestopft wurde oder die Lieferung, wegen einer unleserlichen Abholbescheinigung verloren scheint. Eine DPD-Kundin aus Cornwall entwickelte nun eine Strategie, um eine problemlose Zustellung ihres Pakets zu gewährleisten.

DPD-Kundin: „Ich hoffe, Sie kommen heute mit meinem Paket hier an.“

Die Kundin schrieb dem DPD-Zusteller eine Nachricht und befestigte diese in dem Fenster ihres Hauses. Auf einem Foto, das sie auf Twitter teilte, ist zu sehen, dass dort ein großes Schild mit gut lesbarer Aufschrift hing. „DPD, wir sind zu Hause und das schon seit gestern um 1 Uhr nachmittags! Kommen Sie bitte zur Hintertür - danke!“, stand in Großbuchstaben unübersehbar auf dem Schild.

In ihrem Tweet schrieb sie an den offiziellen Account von DPD gewandt: „Ich hoffe, Sie kommen heute tatsächlich mit meinem Paket hier an. Unser Haus ist das mit dem neu hinzugefügten großen Schild, um Ihnen zu helfen“. Sie gab außerdem noch den Hinweis, dass ihr Beagle häufig am Fenster sitze und das Haus von der Hauptstraße leicht erkennbar sei. Wie sich in den Kommentaren unter dem Beitrag herausstellte, erfüllte die Nachricht offenbar ihren Zweck und das Paket kam unbeschadet und nur einen Tag später als geplant bei ihr an.

Ein DHL-Kunde hatte dagegen weniger Glück mit seiner Lieferung. Sein Paket fand er deformiert im Briefkasten wieder. (rrm)