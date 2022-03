DPD-Bote ist offensichtlich Fußball-Fan - Viele feiern seine Nachricht

Eine Paketboten-Notiz der etwas anderen Art: Der Mann ist ganz offensichtlich Fußball-Fan. Und seine Nachricht wird von anderen gefeiert.

Leeds - „Mein DPD-Paketbote ist besser als eurer.“ Das schreibt eine Twitter-Nutzerin auf Englisch zu einem Zettel, den sie vorgefunden habe. Dass dieser authentisch ist, ist zwar nicht bestätigt. Es deutet aber auch nichts auf einen Fake hin, zumal darunter direkt ein Paket abgebildet ist.

DPD-Paketbote schreibt Fußball-Notiz auf Zettel - „Leeds are staying up“

Der Mitarbeiter ist ganz offensichtlich Fußball-Fan. Er nutzte das Feld, in dem man sonst einträgt, wo die Sendung abzuholen ist, für eine Notiz der ganz anderen Art. „Leeds are staying up. A.L.A.W.“, ist dort zu lesen. Übersetzt in etwa „Leeds bleibt oben.“ Und die Abkürzung steht wohl für „All Leeds Aren‘t We“ - einen Fan-Gesang des Premier-League-Vereins.

Der englische Traditionsklub steckt in argen Nöten: In der Tabelle belegt er zwar (Stand 27.3., 13 Uhr) noch den 16. Tabellenplatz und liegt damit über dem Strich, hat aber mehr Spiele absolviert als die Konkurrenten. Doch der DPD-Paketbote verlieh seiner Zuversicht Ausdruck, dass das was wird mit dem Klassenerhalt. Andere feiern die Nachricht: Mehr als 400 Likes gab es für das Twitter-Posting seiner Notiz schon in weniger als 24 Stunden.

DPD-Paketbote: Fußball-Notiz wird gefeiert - „Das ist so cool“

„Liebe es“, schreibt ein anderer Nutzer. „Das ist so cool. Zumindest er weiß es“ und „Fantastisch“ andere. „A na na na na na na na na na na nowwwwwww“, stimmt ein weiterer User gleich einen Fan-Gesang an.

Ihr Paket hat die DPD-Kundin so oder so gefunden. Denn die eine Frage bleibt ja noch offen. „Bei welchem Nachbarn hat er es denn hinterlassen?“, heißt es in einem Kommentar. „Er hat es im Schuppen abgestellt“, klärt die Kundin auf. So hat sie also ihr Paket ordentlich bekommen - UND eine Mutmach-Nachricht on top. Denn wie ihrem Hashtag zu entnehmen ist, drückt sie ebenfalls Leeds United die Daumen. Für eine andere Nachricht wurde unlängst ein GLS-Bote gefeiert. (lin)