„Danke, DPD, dann klettere ich durch den Busch": Kunde bei Parkvorgang in Fußgängerzone sauer

Von: Kai Hartwig

Ein DPD-Zusteller parkte seinen Transporter etwas ungünstig.

Paketboten haben es bei der Parkplatzsuche nicht immer leicht. Ein DPD-Bote übertrieb es aber mit seiner Wahl und erntete Kritik. Das Unternehmen reagierte.

Siegen – Ein Paket zu empfangen, entwickelt sich für so manchen Kunden von DHL, Hermes, DPD und anderen Paketdienstleistern zum unschönen Erlebnis. Oft läuft die Zustellung zwar auch problemlos, in einigen Fällen gibt es aber Ärger. So äußerte kürzlich eine DHL-Kundin ihren Unmut über einen unzuverlässigen Paketboten.

Auch am Ablageort scheiden sich oftmals die Geister. Ist der Kunde nicht daheim, kann ein Bote einen möglichst sicheren Ort bestimmen, an dem er die Sendung platziert. Der soll in der Regel auch nicht direkt ins Auge fallen. Das setzte ein Hermes-Bote kürzlich zwar um, aber der Ablageort an sich war dann doch bedenklich.

DPD-Bote parkt Transporter in Fußgängerzone – „Dann klettere ich halt durch den Busch“

Doch die Paketboten haben es auch nicht immer leicht. Gerade wenn man an die Parksituation denkt. Oftmals müssen die Zusteller in zweiter Reihe parken, wenn sie ihre Pakete ausliefern wollen. Der allgemeine Zeitdruck erlaubt es ihnen nicht, allzulange nach einem geeigneten Parkplatz zu suchen. Kurze Wege zum Zustellort sind von Vorteil, dabei müssen meist Abstriche bei den Parkregeln gemacht werden.

In einer Fußgängerzone übertrieb es ein DPD-Bote allerdings jetzt mit seiner Parkplatzwahl. Ein Twitter-User veröffentlichte mehrere Fotos des Transporters, der vor einer Postbankfiliale stand. Und zwar direkt vor einem Treppenabgang für Fußgänger. „Ja, danke, DPD, dann klettere ich halt durch den Busch“, schrieb der verärgerte User dazu.

In der Tat gab es durch den Falschparker kaum noch ein Durchkommen für Fußgänger, da unmittelbar neben der Treppe Pflanzenkästen platziert waren. Eine der Pflanzen ragte mit ihren Ästen aus dem Kasten heraus, fast bis zur Beifahrertür des DPD-Transporters. „Ist ja auch nur ne Fußgängerzone. Da kann man ja mal reinfahren, um drin zu parken“, ergänzte der Nutzer ironisch.

Ein DPD-Zusteller parkte seinen Transporter etwas ungünstig. © Screenshot / twitter.com/jmbeuter

DPD reagiert auf Kritik an falsch parkendem Boten und entschuldigt sich

Das „Wildparken“ ihres Boten gefiel offenbar auch den Verantwortlichen von DPD nicht besonders gut. Mitarbeiter des Unternehmens reagierten auf den Tweet des Mannes, der laut seinem Twitter-Profil aus Siegen in Nordrhein-Westfalen kommt.

„Guten Morgen, entschuldigen Sie. Natürlich hat der Zusteller darauf zu achten, nicht den Weg zu versperren“, schrieb das Twitter-Team von DPD. Und bat den Zeugen des Falschparkens um nähere Informationen des Vorfalls. „Wo genau steht das Fahrzeug (Ort/Anschrift und PLZ)? Um wie viel Uhr wurden die Bilder aufgenommen? Einfach die Daten via DM zusenden! Viele Grüße“, hieß es weiter.

Ob der Urheber des Beschwerde-Tweets dem nachgekommen ist und die Sache für den DPD-Boten ein Nachspiel hatte, blieb unklar. Dass es unter Umständen aber auch nicht immer leicht ist, die Parkregeln korrekt umzusetzen, zeigt ein Beispiel aus München. Hier tappen zahlreiche Autofahrer immer wieder in die teure „Samstags-Falle“. (kh)