DPD-Kunde stinksauer: „Was muss man machen, um eine Paketannahme zu verweigern?“

Von: Raffaela Maas

Ein DPD-Kunde hinterließ genaue Anweisungen zu seiner Paketzustellung - doch diese wurden schlicht ignoriert. Er beschwerte sich schließlich auf Twitter bei dem Unternehmen.

München - Trotz seiner Bemühungen wurde ein Kunde vom Paketzustelldienst DPD bitter enttäuscht. Er tätigte Anrufe und befestigte sogar ein Schild mit seiner Bitte an den Paketboten am Briefkasten - doch wurde einfach ignoriert. Nun beschwerte er sich im Netz und bekam dabei Unterstützung von anderen Usern.

DPD-Kunde verzweifelt wegen Paketzustellung

Der unzufriedene Kunde teilte den Vorfall auf Twitter. „Liebe DPD, was muss man eigentlich machen, um eine Paketannahme zu verweigern?“, fragte er an DPD gewandt. Er habe zwei Tage vor der Zustellung angerufen und am Telefon mitgeteilt, dass er die Lieferung nicht annehmen werde. „KEINE Abstellgenehmigung erteilt und noch ein Zettel auf dem Briefkasten geklebt und trotzdem geht der Lieferant daran vorbei und legt das Paket hin“, führte er seine Schilderung der Situation fort.

Außerdem sei er laut eigenen Angaben zu dem Zeitpunkt der Lieferung zu Hause gewesen und wüsste daher, dass der Paketbote auch nicht klingelte. Das Foto, dass er zudem teilte, zeigte das besagte Schild am Briefkasten. „An DPD: Paket nicht annehmen! Annahme verweigert!“, stand auf dem Zettel leserlich geschrieben. Sogar die Paketnummer schrieb der Kunde dazu, um ganz sicherzugehen.

DPD reagiert auf Beschwerde - doch Kunde gibt sich mit Antwort nicht zufrieden

Ein für den Twitter-Account von DPD zuständiger Mitarbeiter meldete sich in den Kommentaren zu Wort. „Wenn ich dir bei deinem Anliegen helfen kann, dann sende mir bitte deine Paketnummer und Postleitzahl in einer Direktnachricht zu“, schrieb er. Wenig später folgte ein weiterer Tweet des Kunden. „Falls es doch jemanden interessiert, seitens DPD gab es ein nettes Sorry und ja, das war’s. Vielen Dank für diesen nicht-existenten Service und ein Beileid an alle Mitarbeiter. Schade, dass man als Endkunde zu selten sich den Logistikdienstleister aussuchen kann“, lautete der Post.

Ein Twitter-User kommentierte seine deutliche Meinung zu DPD. „DPD ist einfach nur Schrott. Verstehe nicht, wieso manche Verkäufer die überhaupt noch in Anspruch nehmen“, wetterte er. Ein anderer User gab dem Kunden einen Rat: „Hättest einfach sagen sollen, dass du verweigert hast und er die Sendung mitgenommen hat. Was er damit gemacht hat, ist ja dann nicht dein Problem“. Er selbst werde das in Zukunft so machen, wenn ein Paket an den falschen Ablageort geliefert werde, lies er den DPD-Kunden wissen.

