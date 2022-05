DPD-Lieferung kommt in desaströsem Zustand an: „Das tut uns sehr leid“

Von: Raffaela Maas

Eine Paketzustellung von DPD verlief gang und gar nicht zur Zufriedenheit eines Kunden - wegen des zerstörten Inhalts beschwerte er sich im Netz.

München - Unzählige Pakete werden täglich in Deutschland versendet. Laut einer Studie des Paketdienstleisters DPD gelten die Deutschen sogar als Europameister im Online-Shopping. Bei den vielen Paketen verläuft jedoch leider nicht immer alles nach Plan. Verschiedenste Beschwerden über ungünstige Ablageorte, oder verwirrende Abholscheine werden regelmäßig im Netz von den unzufriedenen Kunden geteilt. Nun meldete sich ein DPD-Kunde zu Wort, dessen Bestellung ihn in einem desaströsen Zustand erreichte.

DPD-Paket erreicht Kunden im katastrophalen Zustand: „Danke“

„Habe heute meine smarte Waage geliefert bekommen“, teilte der Kunde auf Twitter mit. Auf den beiden Bildern, die er zudem postete, ist deutlich zu erkennen, dass die kaputte Waage in dem Zustand nicht mehr brauchbar ist. Das Glas, aus dem das Produkt gefertigt wurde, ging wohl bei der Lieferung zu Bruch. Ironisch schrieb der Kunde „Danke, DPD“.

DPD reagiert auf Kundenbeschwerde

Schließlich erreichte seine Beschwerde den Twitter-Account von DPD. Ein Social-Media-Beauftragter von DPD meldete sich in den Kommentaren zu Wort. „Das tut uns sehr leid, dass diese so zugegangen ist, werden hier aber nichts mehr machen können“, kommentierte er. Außerdem wies er den Kunden darauf hin, sich bei dem Absender zu melden, um eine Schadenmeldung in die Wege zu leiten. „Bitte entschuldige nochmals die Vorkommnisse“, schloss er seine Antwort auf die Beschwerde ab.

Ähnlich ging es einer DHL-Kundin, die ihr Paket in einer Packstation abholen sollte. Als sie jedoch dort ankam, war die gelieferte Ware bereits unbrauchbar und auch eine andere DPD-Kundin beschwerte sich auf Twitter bei dem Paketzusteller. Der Inhalt ihres Pakets erreichte sie vollkommen zerstört. (rrm)