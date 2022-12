DPD-Kundin stinksauer: Pakete „wieder mal“ nur vor der Haustür abgestellt – „Mittlerweile das 3. Mal“

Von: Raffaela Maas

Eine DPD-Kundin beschwerte sich, weil zum wiederholten Mal Pakete vor ihrer Haustür abgestellt wurden – obwohl diese direkt an der Hauptstraße wohnt. Die Antwort des Unternehmens stellte die Facebook-User nicht zufrieden.

Dorsten – Bei einer Paketzustellung verläuft nicht immer alles nach Plan. Immer wieder teilen unzufriedene Kunden ihre Erfahrungen mit diversen Paketzustellunternehmen. Nun beklagte sich eine DPD-Kundin wegen des Ablageortes ihrer Pakete, der zum wiederholten Mal sehr ungünstig gewählt wurde.

DPD-Pakete vor der Haustür abgestellt – Kundin ist stinksauer

„Ich habe heute drei Pakete bekommen, ABER sie wurden wieder Mal einfach nur vor die Haustür gestellt. Diese Aktion ist unzumutbar“, schimpfte die Kundin über Facebook. Als Beweis nahm die Kundin extra Fotos auf, von dem sie eines auch auf Facebook teilte. „Der Fahrer klingelt, stellt die Pakete ab und haut dann einfach ab und das geht so nicht. Das war jetzt mittlerweile das 3. Mal, dass es so abläuft“, beschwerte sie sich, „Was passiert, wenn die Pakete vor meiner Haustür geklaut werden? Wer kommt für den Schaden auf?“

DPD reagiert auf Kundenbeschwerde über Facebook

Reaktionen auf die Beschwerde der Kundin ließen nicht lange auf sich warten. „Bei uns auch. Damals mein Kratzbaum für die Katze. Heute ein Paket für den Nachbarn. Und wir wohnen an der Hauptstraße“, beklagte sich eine Userin im Kommentarbereich über ein ähnliches Erlebnis. Auch DPD selbst meldete sich in den Kommentaren zu Wort. „Hallo, sende mir gern den Vorgang und die Dateien per PN, damit ich dem nachgehen kann“, antwortete eine für den Facebook-Account des Unternehmens zuständige Mitarbeiterin auf die Beschwerde.

Doch ein User gab sich mit der Antwort nicht zufrieden und hakte nach: „Ich möchte den ‚Kundenservice‘ doch bitten, die Frage zu beantworten! Wer kommt für den Schaden auf, wenn der Fahrer grob fahrlässig mit dem Eigentum der Kunden umgeht?“ Die Antwort eines weiteren DPD-Mitarbeiters gab jedoch keine Antwort auf die Fragen des Users, sondern kommentierte: „Gern sehen wir uns dein Anliegen genauer an. Bitte sende uns dazu deine 14-stellige Paketnummer sowie deine PLZ via Privatnachricht“. Eine Antwort auf seine Frage erhielt der User jedoch – zumindest unter diesem Beitrag – nicht. (rrm)

