DPD-Kundin wütend auf Paketboten: „Was ist eigentlich so schwer daran?“

Von: Michelle Brey

Eine Facebook-Userin war über die Zustellung eines Pakets wütend. © Screenshot Facebook

Eine Kundin von DPD ist nach der Zustellung eines Pakets sauer. Sie teilt ein Foto auf Facebook und stellt das Unternehmen zur Rede.

München - Online zu bestellen, kann seine Macken haben. Denn nicht immer kommt das Bestellte dann auch ohne Probleme bei den Kunden an. Dass Päckchen tatsächlich an der Haustür dem Empfänger übergeben werden, scheint mehr und mehr zur Seltenheit zu werden. Das musste auch eine Kundin von DPD feststellen. Über die Social-Media-Plattform Facebook teilte sie zwei Bilder, die ihr Paket nach der Zustellung zeigen.

Facebook-Userin über Paketzustellung von DPD wütend: „Was ist so schwer daran?“

„Was ist eigentlich so schwer daran, ein Paket nicht öffentlich vor die Haustür zu legen und dann auch noch zu schreiben: Erfolgreich zugestellt?!?“, schrieb sie zu den Fotos, auf denen ein Paket vor einer Wohnungstür zu erkennen ist. Vermutlich wollte die Facebook-Userin mit ihren Worten auch darauf hinaus, dass so abgelegte Pakete leicht geklaut oder anders abhandenkommen können.

Im Kommentarbereich fügte die Userin am 1. Oktober 2022 noch an, dass sie bis vor einigen Wochen keine Probleme gehabt hätte. „Scheint ein neuer Zusteller zu sein“, mutmaßte sie. DPD antwortete der Kundin schließlich, sie solle sich per privater Nachricht an das Unternehmen wenden. So konnte die Angelegenheit offenbar geklärt werden.

„Es hat niemand geklingelt“: Andere User berichten über ähnliche Erfahrungen

Mit ihrem Beitrag erreichte die Userin jedoch auch weitere Menschen, die ganz offensichtlich unzufrieden mit der Paketzustellung sind. „Bei mir war heute angeblich versucht worden zuzustellen. Es hat niemand geklingelt“, schrieb jemand in den Kommentarbereich. Nun müsse sie das Paket in einer Poststelle abholen. „Mach dir nichts daraus“, schrieb eine weitere Userin. Sie gebe schon Lieferanweisungen, wo das Päckchen abgestellt werden solle und bekomme dennoch Mails, dass es nicht zugestellt werden konnte.

Andere Kunden hinterließen einen Zettel für den Boten – und erhielten statt des Paketes selbst einen. (mbr)