Kundenbeschwerde wegen völlig zerstörter DPD-Lieferung - „Einfach mal sanfter mit Paketen umgehen“

Von: Raffaela Maas

Eine DPD-Kundin staunte nicht schlecht, als ihr Paket völlig zerstört bei ihr ankam. Sie beschwerte sich schließlich über Twitter bei dem Unternehmen.

München - Immer wieder melden sich Kunden von Lieferdiensten mit einer Beschwerde zu einer Zulieferung in den sozialen Netzwerken zu Wort. Ob wegen einer über den Zaun geworfenen Bestellung, die der Kunde im Netz teilte, oder wegen eines sehr ungünstig gewählten Ablageortes, der dem Kunden einiges an Ärger bereitete. Der Lieferservice DPD gerät öfters bei den Kunden wegen der Zustellung in Kritik.

DPD-Kundin verärgert: „Nicht einfach mal hinwerfen wär doch ne Idee, oder?“

Eine Kundin postete nun einen Vorfall bei Twitter. Wie es scheint, wurde mit ihrem Paket so unsanft umgegangen, dass von der bestellten Uhr nur noch Scherben übrig waren. Sie stellte die Vermutung auf, dass der Inhalt zerbrach, weil der Paketbote es einfach hingeworfen hätte. Ob es sich dabei wirklich so zugetragen hat, ist nicht bestätigt.

„Hey DPD! Einfach mal sanfter mit Paketen umgehen und nicht einfach hinwerfen, wär doch eine Idee, oder?“, richtete sie sich die offenbar aufgebrachte Kundin in dem Post auf Twitter direkt an das Unternehmen. Zudem teilte sie auch ein Foto von dem kaputten Inhalt des Pakets.

Die Reaktionen von anderen Nutzern ließen nicht lange auf sich warten. „Oh Mann, die schöne Uhr...“, schrieb ein User mitfühlend. Ein weiterer User teilte seine eigene Erfahrung mit dem Lieferdienst mit: „Typisch DPD. Wenn mit denen geliefert wird, bestelle ich in dem Shop nichts mehr. Bei uns ging bei denen ausnahmslos alles kaputt.“ Die Beitragerstellerin antwortete daraufhin: „Werde ich ab sofort auch meiden, wenn möglich“.

DPD reagiert sofort auf Beschwerde

Ein Social-Media-Mitarbeiter von DPD meldete sich prompt ebenfalls in den Kommentaren zu Wort. „Gerne leite ich darüber eine Beschwerde an die Kollegen vor Ort weiter“, kommentierte er. Außerdem fragte das Unternehmen nach der Paketnummer sowie der Postleitzahl der Empfängerin via privater Nachricht, um die Beschwerde an die Verantwortlichen weiterleiten zu können.

Auch in einem anderen Fall wandte sich eine unglückliche DPD-Kundin über Twitter an das Unternehmen. Ihr Paket wurde an einem unpassenden Ort abgelegt. (rrm)