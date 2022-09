„Bei Regen. Euer Ernst?“ DPD-Kunde findet Pakete ganz woanders – Bote hat wohl wichtigen Hinweis übersehen

Bei vielen Zustellunternehmen kann man vor der Lieferung eines Paketes den Ablageort auswählen. Doch dieser wird nicht immer eingehalten, wie ein Kunde erneut zeigte.

München - Wenn Kunden ein Paket bestellen, dann können sie den Ablageort meistens selber bestimmen. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass das auch schiefgehen kann. So scheint vor allem die Papier-Mülltonne ein beliebter Ort zu sein, um Pakte zu verstecken - doch nicht bei allen Kunden kommt das Versteck gut an. Manche Ablageorte werden auch fehlinterpretiert, wie ein DHL-Bote zeigte. Fern von „Fehlinterpretation“ war der Ablageort eines Amazon-Paketes. Denn dieses landete einfach auf dem Dach eines Treppenhauses. Ein DPD-Kunde schloss sich dem Ärger über falsche Ablageorte an. Auf Twitter teilte er ein Foto von abgestellten Pakten, die dort eigentlich nichts zu suchen hatten.

DPD stellt Pakete an falschen Ort ab: Bote ignoriert Warnzeichen

Hier ging mächtig was schief. Ein Kunde konfrontierte auf Twitter das Zustellunternehmen DPD mit einem Bild seiner Zustellung. Darauf zu sehen sind zwei Pakete, die auf einer Wärmepumpe liegen. Doch diese scheinen dort nicht hinzugehören. „Abstellgenehmigung Gartenhaus. Bei Regen. Euer Ernst?“, schrieb der Nutzer zu seinem Foto. Doch nicht nur das, der DPD-Bote schien ein wichtiges Zeichen übersehen zu haben. „Auf der Wärmepumpe ist übrigens ein Zeichen, dass nichts daraufgestellt werden darf“, fügte der Kunde hinzu.

DPD liefert Pakte an falschen Ort - Unternehmen reagiert

Die Bemerkung zum Ablageort scheint für das Zustellunternehmen kaum relevant zu sein. Denn der Twitter-Account von DPD antwortete auf den Tweet des Kunden: „Wenn ich dir bei deinem Anliegen helfen kann, dann sende mir bitte deine Paketnummer und PLZ in einer Direktnachricht zu.“ Wirklich Helfen kann DPD da nicht mehr. Der Kunde antwortete zunächst nicht.

Ein anderer DPD-Kunde hatte auch Probleme mit seiner Zustellung. Denn Pakete landeten zum wiederholten Male einfach auf dem Boden. (vk)