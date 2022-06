Vom DPD-Boten versehentlich im Haus eingesperrt - Kundin „musste aus dem Fenster klettern!“

Von: Raffaela Maas

Eine DPD-Kundin beschwerte sich auf Twitter und das nicht ohne Grund: zum wiederholten Male stellt der Paketbote ihre Lieferung einfach vor ihrer Haustür ab - und sperrte sie damit versehentlich ein.

München - Pakete, die bei der Zustellung beschädigt werden, unverständliche Lieferzettel von Paketboten oder merkwürdige Ablageorte - die Beschwerden im Netz beweisen, dass bei einer Paketzustellung nicht immer alles glattläuft. Selbstverständlich gibt es aber auch zahlreiche positive Erfahrungen mit Paketboten. Manch einer gibt sich bei den Abholscheinen nämlich richtig Mühe. Eine DPD-Kundin berichtete nun jedoch von einem weniger positiven Erlebnis, das sich bei einer Paketzustellung ereignete.

DPD-Kundin wegen Paket im Haus eingesperrt - „Musste aus dem Fenster klettern“

Auf Twitter postete die Kundin ein Foto des Anblicks. Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass ein Paket direkt vor ihrer Haustür abgestellt wurde. Weil das Paket nicht allzu groß und schwer zu sein scheint, kann die Tür dennoch geöffnet werden. Dennoch, ideal ist der Ablageort nicht. Ihre zusätzliche Schilderung in dem Tweet bestätigte dies, denn sie schrieb an DPD gewandt: „Hallo DPD, sagt mal, ist es inzwischen gang und gäbe ein Paket, trotz anderem Ablageort, einfach so vor eine sich nach außen öffnende Tür zu stellen?“ Doch wie es scheint, war dies nicht der erste Vorfall dieser Art. „Diesmal konnte ich noch raus, vorletzte Woche durfte ich durch ein Fenster klettern, um dort hinzukommen!“, schrieb die Kundin verärgert.

DPD reagiert auf Beschwerde über Twitter

Die Beschwerde der Kundin erreichte schließlich den Account von DPD. Ein Social-Media-Beauftragter des Unternehmens meldete sich in den Kommentaren zu Wort. „Hallo, bitte entschuldige den Ärger“, kommentierte er. Außerdem bat er via Privatnachricht um die Paketnummer sowie die Postleitzahl der Empfängerin, um dem Vorfall genau nachgehen zu können.

Ein deutlich besseres Erlebnis hatte hingegen ein DHL-Kunde. Der Postbote hinterließ einen wichtigen Hinweis zu dessen Katze und wurde prompt vom Besitzer sowie im Internet dafür gefeiert. Weniger Glück hatte eine andere DHL-Kundin, deren Paket sie in einem ganz und gar nicht zufriedenstellenden Zustand erreichte. (rrm)