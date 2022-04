DPD-Kundin zeigt ihren „echt großen Postkasten“, weil sie sich über den Ablageort des Boten ärgert

Von: Raffaela Maas

Ein DPD-Bote lieferte ein Paket statt zum Briefkasten an einer weniger optimalen Ort. Die verärgerte Kundin aus Hamburg beschwerte sich über Twitter.

Hamburg - Mit der wachsenden Nachfrage im Online-Handel mehren sich auch die Fälle, in denen die Lieferung nicht ganz zur Zufriedenheit der Kunden verlief. Erst letztens sorgte eine DPD-Panne für Ärger bei dem Empfänger aus Berlin. Auch die Lieferung einer Kundin aus Hamburg verlief nicht wie gewünscht.

DPD-Kundin verärgert: „Das ist eine Haustüre mit einem echt großen Briefkasten“

Die Frau, die nach eigenen Angaben in Hamburg lebt, postete den Vorfall bei Twitter. Wie es scheint, legte der Paketzusteller das Paket vor die Kellertür in einen Matschhaufen, statt in den großen Briefkasten, der unübersehbar vor der Haustür der Empfängerin stand. Ob er sich wirklich so zugetragen hat, ist nicht bestätigt, es deutet aber auch nichts auf einen Fake hin.

„Hallo [DPD], das auf dem ersten Bild ist eine Haustüre mit echt großem Briefkasten. Das auf dem anderen Bild ist ein Matschhaufen vor der Kellertüre“, schrieb die verärgerte Kundin auf Twitter. Auf den zwei Fotos, die sie teilte, ist zu erkennen, dass der Briefkasten für das schmale Paket eigentlich groß genug sein sollte. Weshalb der Paketbote sich trotzdem für den unpassenden Ablageort entschied, ist unbekannt.

DPD reagiert auf Beschwerde über Twitter

Ein Social-Media-Mitarbeiter von DPD meldete sich prompt in den Kommentaren zu Wort. „Hallo, bitte entschuldige den Ärger“, kommentierte er. Außerdem bat das Unternehmen um die Paketnummer sowie die Postleitzahl der Empfängerin via privater Nachricht, um der Panne nachgehen zu können. Es bleibt zu hoffen, dass dem Inhalt des Pakets bei diesem ungünstigen Ablageort nichts zugestoßen ist.

Ein anderes DPD-Paket hat durch die Lieferung zu Empörung bei dem Kunden geführt. Auch er beschwerte sich verärgert über Twitter. (rrm)