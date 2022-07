DPD-Kunde schockiert über Paketboten: Video zeigt, wie der „mit Kundeneigentum umgeht“

Von: Yasina Hipp, Christoph Gschoßmann

Ein DPD-Kunde teilte auf Facebook ein Überwachungsvideo - der Bote geht bei der Zustellung ohne Not allzu sorglos mit seinem Paket um.

München - Sie klingeln nicht, sie geben es dem falschen Nachbarn oder hinterlassen schwer zu entschlüsselnde Nachrichten: Über schlampige Paketboten kann man sich als Kunde von Online-Händlern leicht echauffieren. So auch in diesem Fall: Ein Facebook-User teilte ein Überwachungsvideo einer Lieferung, die er von DPD erhalten hatte.

Auf dem nur sechs Sekunden langen Video erkennt man deutlich, was passiert ist: Der Bote kommt an, doch die sieben Stufen bis zum Briefkasten sind ihm offenbar zu viel Anstrengung. Kurz entschlossen wirft er das Paket nach oben auf die Steinstufen, wo es mit einem Krachen aufschlägt.

Der DPD-Kunde schreibt dazu: „Ist das die neue ‚kontaktlose‘ Zustellmethode? DPD-Zusteller klingeln nicht mal, obwohl jemand daheim ist.“ Der Verbraucher berichtet von einem ähnlichen Fall: „Heute wurde ein anderes Paket einfach über den Zaun auf Pflastersteine geworfen, obwohl ein Briefkasten mit Zeitungsfach nur 20 Zentimeter entfernt ist.“

DPD-Kunde wütend: „Zum Glück bis jetzt noch nichts zu Bruch gegangen“

Auf Anfrage sagte er tz.de dazu: „Es kommt schon öfter vor, dass die Pakete im Hauseingang liegen, und keiner hat vorher geklingelt.“ Zu Bruch sei „bis jetzt“ zum Glück noch nichts gegangen. Was ihn am meisten störe sei, „dass man mit Kundeneigentum so umgeht. Es gibt auch andere Zusteller, diese legen es sauber vor die Tür ab und klingeln dann kurz.“ Ein Amazon-Zusteller habe sich ebenso über „ihre Zustellmethode gewundert und mich gefragt, warum man das Paket nicht vor der Tür sauber ablegt“.

Ein DPD-Bote warf das Paket eines Kunden die Treppe hoch. © Facebook/Günter Müller

DPD reagierte auf den Post und forderte den Kunden auf, seine Daten in einer privaten Nachricht zu übermitteln. Doch das schloss der Kunde aus: „Es passiert doch ihrerseits sowieso nichts“, schrieb er bereits im ursprünglichen Post an die Zustellfirma gerichtet.

Doch nicht nur bei DPD sind die Kunden mitunter sehr unzufrieden mit der Leistung der Zusteller. Auch ein DHL-Bote sorgte kürzlich mit einem skurrilen Zettel für große Verärgerung bei einer Paketempfängerin. (cg)