DPD-Paket schlecht versteckt: „Kennt man von euch nicht anders“

Von: Raffaela Maas

Ein Paket von DPD wurde nicht zur Zufriedenheit eines Kunden geliefert. Wegen des Zustellortes wandte er sich über Twitter an das Unternehmen - und erhielt sogar eine Antwort

Kloster Lehnin - Täglich werden unzählige Pakete in Deutschland versendet und das nicht ohne Grund: Die Deutschen sind laut einer Studie des Paketdienstleisters DPD Europameister im Online-Shopping. Doch bei so vielen Paketen kommt es schon hin und wieder vor, dass die Art und Weise der Zustellung nicht ganz zur Zufriedenheit der Kunden geschieht - wie auch bei einem DPD-Kunden, der wegen des gewählten Ablageortes alles andere als glücklich war.

DPD-Kunde über Twitter: „So geht ihr also mit fremdem Eigentum um!“

Der unzufriedene Kunde teilte den Vorfall auf Twitter mit seiner Community. Auf einem Foto, das er seinem Beitrag hinzufügte, ist zu sehen, dass vor seiner Haustür ein großes, längliches Paket stand - ungeschützt und frei zugänglich für jeden, der an seinem Haus vorbeiging. Er wandte sich in dem Beitrag an den offiziellen Account von DPD Deutschland. „[DPD] ganz großes Kino von eurem Zusteller“, begann er sarkastisch seine Beschwerde, „Jeder vorbeigehende/-fahrende hätte sich das Paket aneignen können. So geht ihr also mit fremdem Eigentum um - kennt man von euch ja nicht anders!“

DPD entschuldigt sich bei dem Kunden

Die Beschwerde erreichte schnell den Account von DPD. Ein Social-Media-Mitarbeiter des Unternehmens meldete sich in den Kommentaren zu Wort. „Hallo, bitte entschuldige den Ärger“, kommentierte er. Außerdem bat das Unternehmen um die Paketnummer sowie die Postleitzahl des Empfägers per privater Nachricht, um dem Vorfall besser nachgehen zu können.

