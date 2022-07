DPD-Bote packt angeblich Paket aus, damit es in den Briefkasten passt: „Bin etwas sprachlos“

„Absurde Idee“ von Zusteller

Ein DPD-Bote packte angeblich ein Paket aus, damit es in den Briefkasten einer Kundin passt.

DPD zeigte mal wieder, wie kreativ die Mitarbeitenden des Zustellunternehmens sind. Eine Kundin war entsetzt.

München – Mit der Zeit müsste man meinen, dass Kunden von DPD, DHL, Hermes und Co. schon alles gesehen haben. Falsch gedacht. Eine Kundin musste mit Erstaunen feststellen, dass ein DPD-Bote auf eine neue Idee gekommen ist. Anstatt das Paket an eine Filiale zu liefern, griff er zu härteren Maßnahmen. Auf Twitter teilte die Frau das Ergebnis und richtete ihre Fassungslosigkeit an DPD.

DPD packt Paket aus, damit es in den Briefkasten passt

Die Frau fotografierte den Inhalt des Pakets und teilte das Bild auf Twitter. „Da das Kontaktformular keine meiner Mailadressen akzeptieren möchte, eben hier. Liebe @dpd_de so wie auf dem Foto zu sehen, habe ich heute mein Paket bekommen. So landete es im Briefkasten, nachdem der Zusteller es ausgepackt hat, damit es reinpasst. Bin etwas sprachlos“, schrieb sie in ihrem Post.

Da das Kontaktformular keine meiner Mailadressen akzeptieren möchte eben hier. Liebe @dpd_de so wie auf dem Foto zu sehen habe ich heute mein Paket bekommen. So landete es im Briefkasten, nachdem der Zusteller es ausgepackt hat damit es rein passt. Bin etwas sprachlos. pic.twitter.com/zsccujKUib — arcia (@Arcia_LoC) July 26, 2022

In den Kommentaren fügte sie noch hinzu: „Ich möchte doch nachdrücklich darum bitten, dass eure Zusteller meine Pakete nicht öffnen, um den Inhalt durch den Briefschlitz schieben zu können, was für eine absurde Idee! Dann hole ich es lieber irgendwo ab, aber das finde ich geht gar nicht.“ DPD antwortete der Frau in den Kommentaren: „Hallo, wenn ich dir bei einem aktuellen Anliegen helfen kann, dann sende mir bitte deine Paketnummer und PLZ in einer Direktnachricht zu.“ Ein anderer User kommentierte einen Emoji, der seine Hände an die Wangen legt und entsetzt schaut. Was genau DPD zu der Aktion sagte, teilte die Frau bis jetzt nicht mit. Ob der DPD-Bote das Paket wirklich ausgepackt hat, lässt sich nicht feststellen. Dies wäre jedoch nicht die erste skurrile Zustellung, die sich DPD erlaubte.

DPD, DHL und Co. - Zustellungen der Pakete problematisch

Um ein Paket zuzustellen, greifen die Boten manchmal zu harten Maßnahmen. Ein Überwachungsvideo zeigt, wie ein DPD-Zusteller ohne Bedenken ein Paket die Treppe hochwirft. Was in dem Paket drin war, schien den Boten wohl nicht zu interessieren. DPD ist kein Einzelfall. Auch bei DHL werden Pakete sorglos zugestellt. Ein Kunde bestellte ein Induktionskochfeld, das jedoch völlig zerstört bei ihm ankam. (vk)