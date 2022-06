DPD-Paket in Katastrophen-Zustand: „Jetzt brauchst es wenigstens nicht mehr selbst aufmachen“

Optimismus ist eine Kunst. Als ein Paketbote ein Päckchen in katastrophalem Zustand ablieferte, fiel so manchem dennoch etwas Positives dazu ein.

Cottingham, England - Im Schnitt erhält jeder Mensch in Deutschland laut Postdienstleister Pitney Bowes 49 Pakete pro Jahr - Tendenz steigend. Besonders seit Beginn der Corona-Pandemie bestellen viele gerne online. Bei der Lieferung geht allerdings hin und wieder etwas schief - so auch in einem aktuellen Fall. „Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist aufhören zu jammern“, sagte schon Albert Einstein. Der katastrophale Zustand eines Päckchens konnte im englischen Cottingham jedenfalls niemanden aus der Ruhe bringen.

DPD-Paketlieferung in Katastrophen-Zustand: „Ich sehe das Problem nicht!“

Die Organisatoren eines Folk-Festivals in England hatten Flyer online bestellt. Die kamen auch an, allerdings war das Paket bereits offen. Der Inhalt blieb zwar unbeschädigt, war aber überall zerstreut. „Keine Ahnung, wie es der DPD-Paketbote geschafft hat, keine Miene zu verziehen, als er das Paket in diesem Zustand geliefert hat“, hieß es auf dem Twitter-Account des Festivals, der dazu ein Foto teilte.

Wenige Zeit später reagierte auch schon DPD selbst auf den Post. Noch am gleichen Tag schrieb das Twitter-Team des Paketdienstes: „Danke, dass Sie uns darauf aufmerksam machen. Es tut uns leid, das zu lesen. Bitte kontaktieren Sie uns per Direktnachricht und wir werden Ihnen bei diesem Problem helfen“, so die Nachricht auf Twitter.

„Da bin ich aber gespannt, wie DPD helfen will“, schrieb eine andere Nutzerin augenzwinkernd. „Das Paket ist doch schon offen, Hilfe ist eigentlich nicht nötig!“ Optimismus verströmte auch ein weiterer Twitter-User, denn er konnte der Situation ebenfalls etwas Positives abgewinnen: „Ich sehe das Problem nicht“, so der User. „Das erspart dir wenigstens, das Paket selbst aufzumachen!“ Was passiert können sich Kunden oft nicht aussuchen, ihre Reaktion darauf aber schon.

Paketboten, die ihren Job richtig gut machen

„Mit Liebe verpackt, deine Sally“ steht auf den Sendungen der Youtuberin Saliha Özcan alias „Sallys Welt“, um ihre Pakete persönlicher zu gestalten. Ein DHL-Bote konnte sich bei der Auslieferung nicht verkneifen, dieses Verpackungs-Marketing zu kommentieren. „Mit Liebe gebracht, dein Detlef“ schrieb der Bote auf den Lieferzettel und malte dahinter einen lachenden Smiley. Für diesen Humor feierte ihn das Netz. Der Post dazu ging viral und eine Nutzerin schrieb: „Wir könnten alle ein bisschen von Detlef gebrauchen!“ Ein anderer Paketbote gab sich ebenfalls besonders viel Mühe bei der Gestaltung des Paketzettels - der Zusteller malte sogar eine detailgetreue Skizze des Ablageorts.

Auch in Kronshagen machte ein Paketbote seinen Job außergewöhnlich gut. Der DHL-Paketbote wurde dort zum Helden, denn in der Küche einer Kita war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Er schaltete demnach den Herd aus, stellte den Rauchmelder ab und öffnete die Fenster zum Lüften. Im Anschluss hinterließ er einen Zettel und informierte über den Vorfall.

Manch anderer Paketzettel erinnert daran, dass Zusteller auch einfach nur Menschen sind. „Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ihr Paket nicht am Ablageort abgelegt werden konnte“, schrieb ein Bote bei einer Lieferung im baden-württembergischen Abtsgmünd auf einen Zettel. „Es saß eine dicke Spinne an der Türklinke zur Garage“, erklärte er seine missliche Lage und ergänzte: „Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis.“ „Vollkommen nachvollziehbar“ lautete die einhellige Meinung dazu aus dem Netz.