„Hat er baba versteckt, der Kollege“: Kunde lobt DPD-Fahrer für schlecht platziertes Paket – ganz ohne Ärger

Von: Patrick Huljina

Wenn der Lieferdienst nicht klingelt und das Paket dann auch noch schlecht versteckt, ist der Ärger im Normalfall groß. Bei diesem DPD-Kunden ist es anders.

München - Der Online-Handel gewinnt immer weiter an Bedeutung. Täglich werden in Deutschland Unmengen an Paketen ausgeliefert. Dabei läuft nicht immer alles glatt. Absurde Ablageorte oder verwirrende Abholbescheinigungen – die sozialen Medien sind voll mit negativen Beispielen. Auf Twitter berichtete ein DPD-Kunde nun von seiner kuriosen Lieferung, allerdings scheinbar ohne großen Ärger.

Der User teilte ein Bild, auf dem ein Paket zu sehen ist, das unter der Fußmatte „versteckt“ wurde. „DPD hat das Paket ohne Klingeln abgegeben“, schrieb der Nutzer dazu. Das kommt auch bei anderen Lieferdiensten vor und sorgt für entsprechenden Ärger bei den Kunden. Den betroffenen DPD-Kunden scheint die kaum zu übersehende Zustellung unter der Fußmatte allerdings nicht weiter zu stören.

„Habe eine Mail bekommen und nachgeschaut“, berichtete er weiter. Für den kuriosen Ablageort hat er sogar ein Lob übrig. „Sagt ehrlich, hat er baba versteckt, der Kollege“, lautete das Fazit des Twitter-Users. Ärger oder gar Wut sind in seinem Beitrag nicht zu erkennen. Vielmehr amüsierte er sich über das Versteck: „Bin so gestorben vor Lachen.“

Ungewöhnlich – und wohl auch ganz zur Überraschung von DPD. Denn: die Social-Media-Abteilung des Paket-Dienstleisters reagierte auf den Tweet und entschuldigte sich prompt. Sie bat den Kunden, ihnen die Paketnummer und Postleitzahl zu schicken, um sich der Sache anzunehmen. Der blockte allerdings ab.

„Es ist alles okay“, beschwichtigte er. „Ich habe ja eine Benachrichtigung per E-Mail bekommen und war zu Hause, um das Paket direkt zu finden! Also alles kein Problem“, erklärte er weiter. Eine erfrischende Reaktion im Gegensatz zu der Vielzahl an überwiegend negativen Kommentaren, mit denen sich die Social-Media-Abteilungen der Lieferdienste üblicherweise herumschlagen müssen. Das entlockte den sonst so förmlich schreibenden DPD-Verantwortlichen sogar ein lachendes Emoji. Der Kunde hat sein Paket, die DPD-Mitarbeiter sind glücklich – ein Happy End für alle Beteiligten.

