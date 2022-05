DPD liefert Muttertags-Geschenk an falsche Adresse: Rührende Privatnachricht veröffentlicht

Von: Tom Offinger

Eine DPD-Lieferung landete bei der falschen Adresse. © Screenshot/twitter.com/be_a_queen

Zum Muttertag beschenken Kinder regelmäßig ihre Mamas. Das ein gutgemeintes Präsent auch nach hinten losgehen kann, beweist eine fehlerhafte DPD-Zustellung.

München - Am Muttertag danken viele Kinder ihren Mamas und beschenken sie daher mit Blumen oder anderen netten Aufmerksamkeiten. Gerade für Mutter und Kinder, die in unterschiedlichen Teilen Deutschlands leben, nehmen die Deutsche Post und andere Paketzusteller eine besondere Rolle ein: Sie sollen Gaben vor allem pünktlich und möglichst unkompliziert an die gewünschte Person liefern. Das kann in Ausnahmefällen auch mal schiefgehen.

Fehlerhafte Zustellung zum Muttertag: DPD liefert Geschenk an verdutzte Kundin

Auf Twitter kursiert derzeit eine besonders missglückte Zustellung eines Geschenks. Eine Userin staunte am Muttertag nicht schlecht, als sie ein Paket von DPD mit einer Karte und einem Blumenstrauß erhielt. Adressiert war die Lieferung an die Mutter einer Evi. „Ich habe wirklich nicht den leisesten Schimmer wieso das an meinen Namen (und meine Adresse) geliefert wurde“, schrieb die verwirrte Userin und postete das Beweisfoto dazu.

„Ich versuche, das aufzuklären und die Grüße weiterzuleiten“, versprach die junge Frau und markierte sogleich den zuständigen Lieferdienst, der das Paket fälschlicherweise bei ihr abgegeben hatte. Glücklicherweise reagierte der Kundenservice des Zustellers umgehend und kam der verwirrten Userin entgegen: „Guten Morgen, teile uns gern die Paketnummer und deine PLZ in einer DN mit. Dann prüfen wir in Kürze.“ Eine direkte Auflösung des Problems ist noch nicht bekannt.

Fehlerhafte Zustellungen: Kontakt mit Anbieter suchen

Falsch zugestellte Sendungen sind auch in der heutigen Zeit keine Seltenheit, allerdings ist es natürlich besonders schade, wenn ein gutgemeintes Präsent nicht seine gewünschte Adresse erreicht. Wie die Twitter-User vormacht, hilft es in so einem seltenen Fall immer, mit dem betroffenen Paketdienst in Kontakt zu treten.

Alle Anbieter verfügen für gewöhnlich über ausführliche Daten und Informationen, mit denen ein solches Missverständnis aus der Welt geschaffen werden kann. Die pünktliche und ordnungsgemäße Auslieferung von Geschenken scheinen allerdings auch sie nicht gänzlich garantieren zu können. (to)