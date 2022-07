DPD-Paketablageort mit nur einem Wort beschrieben - als DPD antwortet, wird Kunde noch genervter

Ein DPD-Zusteller lässt einen Kunden mit nur einem Wort zurück, um sein Paket zu finden. Der Kunde schreibt von einem Versteckspiel für Erwachsenen.

London - DPD lässt einen Kunden mal wieder mit vielen Fragezeichen zurück. Auf der Zustellbenachrichtigung steht genau ein Wort: „Hinten“. Der Kunde hat jedoch keine Ahnung, was der DPD-Bote damit meint und gibt auf Twitter seinen Ärger preis. Er postet ein Foto der Benachrichtigung und fragt DPD, was das bedeuten soll.

DPD-Bote hinterlässt Zustellbenachrichtigung mit nur einem Wort

Zu dem Foto schreibt der Twitter-Nutzer: „DPD hat eine Paketbenachrichtigung hinterlassen, keine Ahnung, wo oder was „hinten“ ist?! Es ist wie ein Versteckspiel für Erwachsene, Wahnsinn - warum können ihre Fahrer die Karte nicht mit nützlichen Informationen vervollständigen?“

DPD reagiert noch am selben Tag auf den Tweet des verärgerten Kunden: „Hallo und vielen Dank, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Es tut uns sehr leid, dies zu lesen, da es in keiner Weise die Servicequalität widerspiegelt, die wir anbieten möchten. Bitte kontaktieren Sie uns per Direktnachricht, damit wir Sie mit der zuständigen Einheit in Ihrem Land verbinden können, die Ihren Fall bearbeiten kann.“

DPD-Antwort verärgert Paket-Kunden noch mehr

Doch diese Antwort stellt den Kunden nicht zufrieden. Viel mehr ist er davon noch genervter, denn es scheint, als hätte ihm ein Bot geantwortet. Der Kunde antwortet: „Brillante Bot-Antwort und eine automatische Antwort auf meine Direktnachricht, die mir schreibt, dass ich eine Nummer anrufen soll … in einem geschlossenen Büro.“

Der DPD-Zusteller hinterlässt eine Benachrichtigung mit nur einem Wort. © Screenshot Twitter/HenryMcleanLow

Eine weitere Antwort von DPD auf Twitter lässt auf sich warten. Ob der Kunde sein Paket gefunden hat, teilte er nicht mehr mit. Er ist jedoch nicht der Einzige, dessen Paket von DPD nicht zu finden ist. Andere Kunden müssen ihr Paket mit weitaus weniger Informationen finden. (vk)