„Ausgeliefert und betrogen“: DPD-Paket für die Tonne - Empfänger fassungslos

Von: Magdalena Fürthauer

Diese DPD-Benachrichtigung sorgte für ordentliches Kopfschütteln beim Empfänger. © Screenshot Twitter @Michicaust

Die skurrile Zustellbenachrichtigung eines DPD-Pakets veranlasst den Empfänger, sein Leid auf Twitter mitzuteilen. Der Ablageort seiner Sendung: die Papiertonne.

München - Wer kennt es nicht: Seit Tagen wartet man auf ein Paket, geht nur kurz vor die Tür, vielleicht noch schnell was einkaufen, und schon ist die Benachrichtigung im Briefkasten. Wenn kein netter Nachbar da war, um das Paket entgegenzunehmen, heißt es auf zur nächsten Packstation. Nicht ganz so war es bei einem Twitter-User, doch er ist nicht minder sauer auf den Paketdienst.

DPD-Paket für die Tonne: Empfänger fassungslos - „ausgeliefert und betrogen“

Der Mann hat offenbar eine DPD-Sendung erwartet, war jedoch zum Zeitpunkt der Zustellung nicht zuhause. So weit, so normal. Die Benachrichtigung des Paketdienstes bringt ihn jedoch richtig auf die Palme. Seine Sendung wurde nämlich nicht wie gewöhnlich an einem sicheren Ort abgelegt oder wieder mitgenommen, sondern in oder bei der „Blautonne“ verstaut.

„Der Moment, in dem man merkt, wie ausgeliefert und betrogen man sich von DPD und den unmotivierten Versender fühlt, wenn DPD das Paket in Abwesenheit in der Papiertonne entsorgt“, schreibt der Betroffene auf Twitter. Das Tracking würde hingegen eine Zustellung mit Identifikationsprüfung behaupten.

Video: DPD warnt vor Betrugsmasche

DPD-Paket beim Altpapier abgelegt - Twitter-User empört

DPD selbst hat auf den Tweet nicht öffentlich reagiert, hat den Mann jedoch nach eigenen Angaben kontaktiert. Den Inhalt des Gesprächs verrät er nicht. Mit Humor kann er es jedoch offenbar auch nicht nehmen, dass sein Paket beim Altpapier gelandet ist.

Der Nutzer schreibt auf Twitter, dass in dem Gespräch lediglich „Bekannte bestätigt“ worden sei, nämlich: „Dass DPD eine betrügerische Falschbehauptung aufstellt & diese nicht korrigiert, weswegen ich keine Chance habe, irgendetwas zu erreichen.“ Es ist ihm wohl zu wünschen, dass das nächste Paket nicht mehr in der Tonne landet. Ein DPD-Bote in England hat sich mit seiner Benachrichtigung hingegen sehr viel beliebter gemacht. (mef)