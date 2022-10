Völlig zerstört - DPD-Kundin wütet wegen Zustand ihres Pakets: „Schlichtweg zu faul, bei uns zu klingeln“

So kam das DPD-Paket bei der Kundin an, der Inhalt blieb aber unversehrt. © Screenshot Facebook

Eine DPD-Kundin war zu Hause, als der Bote ihr Paket dennoch in den Briefkasten steckte. Der Inhalt mit großem symbolischen Wert blieb unversehrt.

Aschaffenburg - Bei der Zustellung von Paketen müssen sich die Kunden des Öfteren ärgern, egal bei welchem Paketdienst. Seien es Pakete, die vom Boten geöffnet worden sind, oder welche, die der Zusteller dreist über den Zaun geworfen hat. Ein Bote öffnete sogar einmal ein Paket, damit er es in den Briefkasten stopfen konnte. Diesmal war eine Kundin über das Verhalten eines DPD-Boten entsetzt, wie sie auf Facebook und gegenüber merkur.de mitteilte.

DPD-Bote klingelt nicht, sondern steckt das Paket in den Briefkasten - Kundin ist stocksauer

„Ich stehe unter Schock!“, schrieb die Frau in ihrem Beitrag. Was war passiert? Auf dem Foto, das die DPD-Kundin hochgeladen hatte, war ein Paket zu sehen, dessen Verpackung völlig zerfetzt war. Der Bote steckte das Paket scheinbar kurzerhand in den Briefkasten. „Wieso klingelt der Fahrer nicht!?!?!? Wir sind zu Hause! Statt erst die Sendung zu öffnen, um zu gucken, ob er es in den Briefkasten quetschen kann!? Das ist eine absolute Sauerei“, wütete die Kundin weiter.

Ein Mitarbeiter der DPD antwortete in den Kommentaren auf den Post der verärgerten Frau: „Hallo Änne, gerne möchten wir darüber eine Beschwerde an die Kollegen vor Ort weiterleiten. Bitte teilen Sie uns dazu Ihre Paketnummer und Ihre PLZ in einer PN mit.“

DPD flüchtet sich bei Beschwerde in Ausreden - Paket übersteht den Vorfall heil

Jene Beschwerde hätte die Kundin dann auch eingereicht, wie sie auf Anfrage von tz.de sagte. Der Paketdienst habe demnach zunächst versucht, eine Ausrede für das zerfetzte Paket zu finden: „Erst wollte man dem Absender den Schaden in die Schuhe schieben, so von wegen Fallhöhe der Transportbänder. Danach erklärte ich denen in verständlichem Deutsch, dass der Fahrer schlichtweg zu faul war, bei uns zu klingeln.“ Ob der Vorfall tatsächlich durch mangelnde Motivation des Zustellers entstand oder andere Gründe hatte, lässt sich freilich nicht abschließend klären.

In dem Paket war übrigens eine Badeente. Diese ist zwar nicht sehr teuer gewesen, habe für die Bestellerin aber einen hohen symbolischen Wert: „Ich sammle Badeenten und es war eine, die einfach nicht in den Briefkasten passt.“ Am Ende hatte die Betroffene Glück im Unglück, denn eigener Aussage sei die Badeente bei dem Vorfall nicht kaputtgegangen. (jg)