Paketlieferung super versteckt? DPD hat besonderen Ablageort gewählt, der den Kunden verärgert

Von: Anna Lorenz

DHL, DPD und Co. : Während bei vielen Lieferungen sorglos mit Paketen umgegangen wird, zeigt ein Twitter-Post, dass bei DPD (vermeintliche) Sicherheit vorgeht.

Bad Aibling - Auch schon vor Corona: Online-Shopping boomt. Täglich liefern Post- und Paketzusteller hierzulande über zig Millionen Warensendungen aus - Tendenz steigend. Und auch täglich, wenn auch nicht in selber Anzahl, finden sich auf Instagram, Facebook, Twitter und Co. Posts von fragwürdigen Warenlieferungen. Die einen können es mit Humor nehmen, andere hingegen verhehlen nicht ihren Frust über die unsachgemäße Zustellung ihrer Bestellungen.

Paket-Fail: DPD setzt auf Sicherheit - Die Umsetzung lässt zu wünschen übrig

Was aber den Posts großteils gemein ist, ist, dass die Zusteller die Sendungen äußerst sorglos behandeln. Da wird dann auch schon mal eine Wagenladung zerbrechlicher Pakete auf die Straße gekippt oder die Lieferung verschwindet bei nicht näher bekannten „Nachbarn“.

Während andererseits einige Paketboten auch sehr niedliche Nachrichten hinterlassen, meinen es aber nicht wenige zu gut und verursachen bei der vermeintlich komfortablen Zustellung das ein oder andere Missgeschick. Zu letzterer Gruppe gehört wohl auch dieser Zusteller von DPD, dessen Liefer-Fail auf der Social-Media-Plattform Twitter kursiert:

DPD: Safety first ist nicht geglückt - doch der Paketdienstleister reagiert blitzschnell

Ganz besonders sicher, so versteckte der Paketbote die erwartete Lieferung nämlich unter der Fußmatte des Twitter-Users. Blöd nur, dass der Karton, der mindestens zehn Zentimeter hoch ist, nicht so leicht „unter den Teppich gekehrt“ werden konnte. „Hey [DPD,] ist das die Art [,] wie eure Zusteller Pakete ausliefern?“, fragt der sichtlich verärgerte Kunde in seinem Tweet den Paketdienstleister. „Unsere Haustüre liegt direkt neben einem öffentlichen Parkplatz!“

Tatsächlich ist seine Sorge nicht unberechtigt. In den USA nimmt der Paketklau, wie euronews.com berichtet, extrem zu und auch hierzulande verleiben sich immer häufiger Leute fremde Post ein. Ob von Dieben gestohlen oder vom Nachbarn unterschlagen, dass Pakete ihren Empfänger nicht erreichen, ist in der Tat keine Seltenheit. Was Sie deshalb bei Paketlieferungen beachten sollten, finden Sie in diesem Video.

Die Lage war also suboptimal, so lässt sich der Liefer-Fail vielleicht zusammenfassen. Doch DPD reagierte prompt und bat dem Kunden schnelle Hilfe an. Der verärgerte Twitter-User, der augenscheinlich unter seinem bürgerlichen Namen firmiert, wurde gebeten, Paketnummer und Postleitzahl via privater Nachricht an den Paketlieferdienst zu schicken. Hoffentlich bleibt die missglückte Zustellung ein Einzelfall, denn da der heißersehnte Freedom-Day von Ministerpräsident Söder nun eine Absage erhalten hat, werden wir wohl noch länger fleißig bestellen. (askl)