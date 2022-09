Dr. Oetker-Account verschlägt es die Sprache: „Wer wäre SO IRRE und würde das auf den Markt bringen?“

Dr. Oetker ist bekannt dafür, kuriose Produkte in die Supermarktregale zu bringen. Doch ein neuer Produktvorschlag auf Twitter schockierte sogar das Unternehmen.

München - Es gibt nicht viele Unternehmen, die einen richtigen Kultstatus erreicht haben. Aber wenn es jemand geschafft hat, dann ist es Dr. Oetker. Das Unternehmen bietet seinen Kunden alle möglichen Produkte an. Back-Produkte, Desserts, Müsli, Snacks und natürlich Pizza lassen sich im Sortiment finden. Dabei brachte Dr. Oetker schon das ein oder andere skurrile Produkt raus. Darunter eine Schoko-Pizza und eine Fischstäbchen-Pizza, die man bei Rewe, Edeka und Co. kaufen konnte. Langweilig wird es nie - genauso wenig wie auf dem Twitter-Kanal der Dr. Oetker-Pizza. Dort war das Unternehmen über einen Produktvorschlag eines Users schockiert.

Dr. Oetker fragt Kunden: „Dominosteine oder Lebkuchenherzen mit Pizza füllen?“

Eine skurrile Frage von Dr. Oetker beschäftigte die Twitter-Community. „Würdet ihr eher Dominosteine oder Lebkuchenherzen gefüllt mit Pizza essen?“, fragte der Account. Die Reaktionen auf diese Frage waren geteilt. Zwischen „Ja“- und „Nein“-Antworten fanden sich auch einige Gegenvorschläge. „Was ist mit Spekulatius?“, fragte der Kaufland-Account. „Ihr seid ab und an schon ein wenig ekelig“, schrieb eine weitere Nutzerin. „Kann man nicht ALLES gefüllt mit Pizza essen?“, so ein weiterer User.

Antwort auf Frage schockiert Dr. Oetker: „Wer wäre so Irre?“

Eine ganz besondere Idee hatte ein weiterer User. Der hält zwar auch nicht so viel von der neuen Pizza-Idee, hat aber dafür einen Gegenvorschlag. „Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass so Pizza zwischen zwei Burgerbrötchen geil wäre. Man könnte es Pizza-Burger oder so nennen. Ich weiß, verrückt“, antwortete er auf die Frage. Dr. Oetker ist schockiert. „Wer wäre so IRRE und würde das auf den Markt bringen?“, schrieb der Account zurück.

Doch Dr. Oetker Pizza-Fans wissen - dieses Produkt gab es schon mal. Den „Pizzaburger“ führte das Unternehmen vor ein paar Jahren in seinem Sortiment ein. Im Jahr 2020 verabschiedete sich das Dr. Oetker wieder von dem Produkt. Ob der Tiefkühl-Spezialist noch mal so – mit eigenen Worten – „irre“ ist und die Kreation wieder einführt, bleibt offen.

