Unfall-Drama in Griechenland: Vier Personen aus Waggon einer Wildwasserbahn katapultiert

In einem Freizeitpark bei Athen ist es zu einem folgenschweren Unfall in einer Wildwasserbahn gekommen. Ein Waggon entgleiste, mehrere Menschen sollen schwer verletzt worden sein.

Athen ‒ Urlaub in Athen, griechischer Wein, herrliche Inseln, traumhafte Strände mit sehr viel Sonnenschein und jede Menge Spaß für Groß und Klein im Freizeit- und Vergnügungspark Allou! Fun Park nahe der griechischen Hauptstadt. So könnte eine normale Werbeanzeige in einem Reiseführer beginnen. Doch jetzt haben sich in jenem Freizeitpark am vergangenen Dienstag (6. September) dramatische Szenen abgespielt. Wie News.de berichtet, ist eine Gondel der Wildwasserbahn „La Isla“ aus der Fahrrinne gesprungen und katapultierte die Insassen in ein angrenzendes Gebüsch.

Bei dem Unfall sollen vier Menschen schwer verletzt worden sein und teils lebensbedrohliche Verletzungen erlitten haben. Ein 24-jähriger Mann werde nach dem Unglück mit einem Milzriss im Krankenhaus behandelt, eine 21-Jährige habe schwere Thoraxverletzungen erlitten und werde nun künstlich beatmet, beruft sich News.de auf die griechische Zeitung Proto Thema. Eine weitere Person, eine 22-Jährige, die mit der Wildwasserbahn fuhr, werde wegen einer Gehirnerschütterung behandelt. Eine vierte Person habe das Krankenhaus nach der ärztlichen Versorgung leichter Verletzungen bereits wieder verlassen können.

Unfall-Drama in Freizeitpark: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Wie es zu dem dramatischen Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Untersuchungen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten laut News.de die Bremsvorrichtungen der Wildwasserbahn defekt gewesen sein. Der britischen Zeitung The Sun zufolge sollen der diensthabende Schichtleiter des Freizeitparks und ein Unternehmensjurist festgenommen worden sein. Auf seiner Facebook-Seite hat der Freizeitpark eine Erklärung abgegeben, in der er bestreitet, dass der Waggon entgleist sei und darauf besteht, dass die Fahrt sicher sei.

Unterdessen sagte einer der Verletzten nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, dass die Beamten die vier Besucher für den Unfall verantwortlich machten, berichtet The Sun. Besucher des Parks sollen außerdem gegenüber griechischen Medien gesagt haben, dass der Unfall vielleicht auf den Wasserstand zurückzuführen sei und dieser nicht in den erforderlichen Grenzen gelegen habe.

Bereits im Juli ereignete sich ein dramatischer Unfall in einem Freizeitpark in einer Achterbahn in Dänemark, bei der ein 14 Jahre altes Mädchen ihr Leben verlor. Im August war eine Saarländerin aus einer Achterbahn im Vergnügungspark Klotten in Rheinland-Pfalz gestürzt und verstarb. Auch hier ermittelt die Polizei noch zur Unfallursache.