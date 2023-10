Drama in Österreich: Deutsche Motorradfahrerin stürzt in 45 Meter tiefe Schlucht und überlebt

Von: Stella Henrich

Teilen

Eine deutsche Bikerin ist in eine 45 Meter tiefe Schlucht im Vorarlberg in Österreich gestürzt. Die Frau überlebte den Sturz. Warum sie die Kontrolle über ihr Motorrad verlor, ist bislang unklar.

München ‒ Landschaftlich ist die Strecke im österreichischen Bundesland Vorarlberg ein Erlebnis. Viele Motorradfahrer cruisen dort jedes Jahr bei schönem Wetter durch die Gipfel und Pässe im Hochgebirge. Einer deutschen Bikerin wurde nun aber eine Brücke auf der Faschina Straße (L 193) beinahe zum Verhängnis. Die 53-jährige Bikerin überlebte den Unfall zwar und kam laut einer Pressemitteilung der Polizei Vorarlberg leicht verletzt in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Doch der Schrecken dürfte nicht nur bei ihr, sondern auch bei ihrem Lebensgefährten tief sitzen.

Bikerin stürzt 45 Meter in die Tiefe im Vorarlberg - In einer Linkskurve geriet die Fahrerin ins Rutschen

Am Freitag (29. September) war die Motorradfahrerin und ihr Partner jeweils mit eigenem Motorrad auf der Faschina Straße von Au in Richtung Damüls unterwegs. Damüls ist nicht nur wegen seiner Schneemassen bei Wintersportlern bekannt, sondern inzwischen auch wegen seiner Bergschaukeln im Vorarlberg. Auf der Großtobelbrücke über dem Mittelobelbach geriert die Motorradfahrerin laut Polizeiangaben in der dortigen Linkskurve mit ihrem Motorrad ins Rutschen. Dabei verlor die Frau die Kontrolle über ihr Bike und fuhr gegen die Brückenmauer. Warum die Lenkerin die Kontrolle verlor, konnte die Polizei Vorarlberg auf Anfrage von hna.de von IPPEN.MEDIA nicht sagen.

Der Aufprall muss so heftig gewesen sein, dass die Östringerin aus dem Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg über die Brückenmauer geschleudert wurde. Sie stürzte hinter der Brücke etwa zehn Meter tief über die Böschung und rutsche anschließend nach Angaben der Polizei weiter über das steil abfallende Gelände in die etwa 45 Mieter tiefe Schlucht ab.

Drama in Österreich: Deutsche Bikerin überlebte Sturz in Schlucht auf der Großtobelbrücke bei Au in Vorarlberg. © Maurice Shourot/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk

Es grenzt beinahe an ein Wunder, dass die Bikerin den Unfall überlebt hat. Laut Polizeiangaben Vorarlberg kam sie mit „leichten Verletzungen“ in ein Krankenhaus.. Nähere Angaben wollte die Polizei dazu auf Anfrage von hna.de von IPPEN.MEDIA nicht machen. Der Lebensgefährte soll laut Polizei nach dem Sturz der Frau in die Schlucht geklettert sein, um seiner Partnerin zu helfen. Beide Personen wurden anschließend von der Bergrettung Au mit einem Kran geborgen. Die Feuerwehr rückte mit neun Einsatzkräften an, die Polizei war mit vier Polizisten am Unfallort.

Deutsche Bikerin stürzt in Schlucht und verletzt sich leicht – meist lockt schönes Wetter die Fahrer auf die Straße

Erst im Mai fiel jede Menge Schnee auf den Bergen in Bayern und Tirol, dazu kamen heftige Regenfälle, die in den Alpen für Erdrutsche sorgten. In dieser Woche warnten Wetterexperten vor einer Kaltfront, die über Österreich hinwegrollt. Sie bringe nicht nur sinkende Temperaturen, sondern auch Starkregen und Gewitter mit sich, so die österreichische Unwetterzentrale.

Eigentlich kein Wetter für Biker, die es meist bei schönem Wetter – dick verpackt in Lederklamotten – auf die Straße lockt. Aber wenn es plötzlich regnen sollte, und der Asphalt nicht mehr so griffig wie bei Sonnenschein ist, sollten Biker die Geschwindigkeit drosseln und ihre Fahrweise dem Wetter anpassen.

„Die Wahrscheinlichkeit, als Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt zu werden, ist somit enorm hoch“, warnt die Polizei. Hauptursachen seien die individuelle Fahrweise, überhöhte Geschwindigkeit, Abstandsverstöße und Fehler beim Überholen. Die Fahrer sollen daher auf eine intakte Schutzkleidung achten. Das gehört zu einer guten Schutzkleidung. Außerdem sollten sich Biker in Sachen Fahrtechnik gut auf ihren Ritt durchs Gelände, Täler und Berge sowie Pässe vorbereiten. (sthe)