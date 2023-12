Diese drei Tierarten aus Baden-Württemberg sind weltweit einzigartig

Von: Dominik Grill

Drucken Teilen

Kommt eine Tierart nur in einer bestimmten Region vor, spricht man von einem Endemit. Dazu zählen auch diese drei Exemplare aus Baden-Württemberg.

Stuttgart – Die Tierwelt in Baden-Württemberg weiß immer wieder zu überraschen. So gehört beispielsweise zu den acht gefährlichsten Tierarten des Ländles ein Exemplar, das Bill Gates bereits als das „tödlichste Tier der Welt“ bezeichnete. Vor den Lebewesen in dieser Liste braucht man sich dagegen nicht zu fürchten, auch wenn zumindest eines von ihnen sicherlich dem ein oder anderen Wanderer schon einen gehörigen Schrecken eingejagt hat.

Mehr News aus Baden-Württemberg finden Sie in unserer brandneuen bw24.de-App für Apple und Android. Jetzt im verbesserten Design, mit mehr Personalisierungs-Funktionen.

Badischer Riesenregenwurm

Der Badische Riesenregenwurm (Lumbricus badensis) wurde 1906 erstmals wissenschaftlich beschrieben. Weltweit ist er nur im Gebiet zwischen den beiden Bergen Feldberg und Belchen, die zu den höchsten in Baden-Württemberg gehören, sowie dem Wiesental zu finden. Beim Anblick dieses Prachtexemplars dürften sich viele Nachbarn der Region wünschen, dass das auch so bleibt. Mit einer Länge von bis zu 60 Zentimetern und 25-35 Gramm Gewicht ist der Endemit nämlich auch im europäischen Vergleich ein echter Riese. Am Belchen haben ihm die Menschen jedenfalls ein würdiges Denkmal gesetzt: Dort gibt es einen Riesenregenwurm-Erlebnispfad! Hier können Kinder ab etwa drei Jahren die Geschichte eines solchen Wurms, namens Rudi-Regina, nacherleben, der auf der Suche nach seinem Freund Rolf-Rosemarie ist.

Den Fang sollte sich auch der frühe Vogel gut überlegen: Der Badische Riesenregenwurm gehört zu den größten seiner Art. © picture-alliance/ dpa | Patrick Seeger

Badische Quellschnecke

Es scheint irgendwas im Wasser zu sein in Baden, den auch dieses Tier aus der Region ist weltweit einzigartig. In diesem Fall handelt es sich um die Badische Quellschnecke, die nur etwa zwei Millimeter groß ist und meist in Quellen mit kaltem, klarem Süßwasser lebt. Ihre bloße Existenz im Südwesten Baden-Württembergs zeugt von der hohen Wasserqualität im Südschwarzwald. Die kleinen Tierchen sind nämlich besonders empfindlich gegenüber Verunreinigungen ihrer Lebensräume, die beispielsweise durch Nitrat aus der Landwirtschaft oder den Feinstaub des Straßenverkehrs verursacht werden. Mit einer Größe von gerade einmal zwei Millimetern dürfte das Tierchen in schwäbischen Maßstäben unter „Muggaseggele“ laufen – auch wenn es zwischen Sprachverständnis und wissenschaftlicher Realität mitunter eine gewisse Diskrepanz gibt.

Die 8 gefährlichsten Tiere in Baden-Württemberg Fotostrecke ansehen

Unser Baden-Württemberg-Newsletter versorgt Sie regelmäßig mit allen wichtigen News aus dem Ländle. Hier geht es zur Anmeldung.

Präger Dammläufer

Es war eine kleine Sensation, als 2004 bei Todtnau-Präg im Südschwarzwald eine völlig neue, bisher unbekannte Käferart entdeckt wurde. Der Präger Dammläufer lebt seit der letzten Eiszeit von seinen Artgenossen getrennt, die bis heute noch in den Alpen zu finden sind, und entwickelte sich so zu einer eigenen Art. Mit den zwei anderen baden-württembergischen Unikaten in dieser Liste gehört er damit zu einer der ganz wenigen Arten, die in Deutschland endemisch vorkommen. Tierfreunde, die es eher mit streichelbaren Tieren halten, könnten sich diesem Hundewelpen annehmen, dem eine liebevolle Familie fehlt.