Drei Tote nach mutmaßlicher Beziehungstat: Sechsjähriger wird erschossen

In einem Wohnhaus im baden-württembergischen Villingendorf sind ein Mann, eine Frau und ein sechs Jahre alter Junge erschossen worden. Der Täter ist auf der Flucht.

Villingendorf - Derzeit gehe man von einer Beziehungstat aus, sagte ein Sprecher der Polizei Tuttlingen am Freitag. Demnach ist der mutmaßliche Täter noch auf der Flucht. Nach ihm werde mit über 50 Polizisten und einem Hubschrauber gefahndet. Auch auf der Autobahn 81 (Stuttgart - Singen) seien Autos kontrolliert worden, so die Polizei. Zuerst hatte die „Neue Rottweiler Zeitung“ über die Tat berichtet.

Wie der Schwarzwälder Bote berichtet, wurden die Schüsse in dem Wohngebiet gegen 22 Uhr am Donnerstagabend gemeldet. Die Polizei fand in einem Wohnhaus zwei Leichen und eine schwer verletzte Frau, die wenig später starb.

Laut der Neuen Rottweiler Zeitung sollen wenig später in einem nahen Waldgebiet ebenfalls Schüsse gefallen sein. Das Wohngebiet wurde weiträumig gesperrt und die Anwohner aus ihren Häusern geholt. Sie mussten bei kühlen Temperaturen stundenlang im Freien ausharren, bevor sie unter Schutz der Polizei wieder in ihre Häuser durften.

dpa