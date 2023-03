Wildes Drogenexperiment in Wien: Deutscher springt durchs geschlossene Fenster in den Tod

Von: Marc Dimitriu

U-Bahnstation Alser Straße im Wiener Bezirk Alsergrund. © IMAGO/Volker Preusser

Ein deutscher Stundet sprang nach einem misslungenen Drogenexperiment in den Tod. Sein Mitbewohner wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.

Wien – In der österreichischen Hauptstadt Wien endete ein Abend, der wohl ursprünglich eine andere Intention bringen sollte, für zwei junge Männer in einer Katastrophe. Ein 26-jähriger Deutscher und sein 28-jähriger Mitbewohner probierten die psychedelische Droge LSD aus, wie oe24 berichtet. Für den Jüngeren der beiden endete der Abend tödlich.

Wien: 26-jähriger Deutscher springt im LSD-Rausch aus Fenster und stirbt

Laut der Polizei fiel der 26-Jährige am 10. März gegen 22:00 Uhr im Wiener im Bezirk Alsergrund aus dem Fenster im 4. Stock. „Zeugen beobachteten den Sturz und verständigten die Rettung. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch die Berufsrettung Wien verstarb der Mann noch an Ort und Stelle.“

Die Droge LSD wurde vom Schweizer Chemiker Albert Hofmann im Jahr 1943 in Basel eher zufällig entdeckt, wie die WDR-Sendung „planet wissen“ schreibt. Bei der Herstellung geriet der Forscher in Kontakt mit dem Stoff und bemerkte erst in der Folge die halluzinogene Wirkung. LSD wurde dann spätestens durch die 68er weltweit bekannt. Viele erhoffen sich eine positive Erfahrung und eine bewusstseinserweiternde Wirkung, doch der Konsum kann schnell auch gefährlich werden. So sind zum Beispiel eine Substanzinduzierte Psychose, Angststörungen und Halluzinationen möglich. Der Besitz der Droge ist nicht umsonst verboten.

Fremdverschulden? Mitbewohner von Polizei vorläufig festgenommen

Nach Angaben seines Mitbewohners stand der Deutsche unter Drogeneinfluss und sei selbst aus dem Fenster gesprungen. Laut oe24 dachte der Mann wohl im Rausch, er könne wie Superman fliegen und sei durch das geschlossene Fenster in den Tod gesprungen. Der Mitbewohner wurde von der Polizei vorläufig festgenommen, da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Polizei erhofft sich durch eine gerichtliche Obduktion, die Spuren-Sicherung und die Vernehmung von Zeugen und des beschuldigten Mitbewohners Klarheit zu den Todesumständen.

