Perfekte Tarnung flog auf: „Schöne Tania“ ist die meistgesuchte Frau Europas

Von: Eileen Kelpe

Tania Gomez wird von Europol gesucht. © Europol

Drogen-Geschäfte und Geldwäsche: Europol fahndet seit zwei Jahren nach der Schwedin Tania Gomez, die nach einer Razzia in Stockholm untergetaucht ist.

Stockholm – Die brünette 30-Jährige ist gerade mal 1,60 Meter groß und lächelt charmant in die Kamera: Tania Gomez soll als Leiterin einer Tierrettungs-Organisation gearbeitet haben, ohne jemals behördlich aufgefallen zu sein. Doch seit März 2021 ist sie untergetaucht. Europol fandet international. Mittlerweile ist sie die meistgesuchte Frau Europas.

Die perfekte Tarnung fliegt auf: Meistgesuchte Frau Europas flieht vor Europol

Als Leiterin der internationalen Tierrettungs-Organisation „HundGarin“ hatte sie die perfekte Tarnung. Doch hinter dem angeblichen Engagement, dass sie für Streuner zeigte, soll sie im Drogenhandel und -transport verwickelt gewesen sein und im großen Stil Geldwäsche betrieben haben.

Europol verdächtigt sie außerdem, an illegalem Tierhandel beteiligt zu sein. Sie soll Teil eines Netzwerks illegaler Tierhaltung und deren Transport ins Ausland sein. Seit zwei Jahren ist die Schwedin nun auf der Flucht vor Europol.

Die zweite Frau, nach der Europol fahndet, ist Eva Zámencníková. Sie soll 2014 den Mord ihres Ehemanns in Auftrag gegeben haben.

Drogen und Geldwäsche: Europaweiter Haftbefehl gegen Tania Gomez

Laut Europol wird Gomez wegen schwerer Drogendelikte und Geldwäsche gesucht. Bei einer Razzia in einer Wechselstube in Stockholm geriet sie auf den Radar der Ermittlungen. Bis dahin war die Frau den Behörden unbekannt. In der Wechselstube wurden mehr als eine Million Euro in Plastiksäcken gefunden, berichtet Bild. Sie sollen mit den Decknamen der Besitzer beschriftet gewesen sein. Danach tauchte die heute 30-Jährige ab.

Das Geld, das mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt, wird rund 16 kriminellen Organisationen zugeschrieben, darunter sollen auch die Hells Angels und die Bandidos sein. Und auch Tania Gomez soll die Wechselstube regelmäßig aufgesucht haben. Als Teil der Drogen-Mafia wurde gegen sie ein europaweiter Haftbefehl erlassen worden. Auch nach ihrem Komplizen Dominik Alexander Nirberg (26) wird gesucht, der ebenfalls in den Drogengeschäften verwickelt sein soll. (eike)