Drogerie-Kette verkauft Hitler-Malbücher für Kinder

Amsterdam - Hitler-Skandal in Amsterdam! In eigentlich harmlosen Malbüchern für Kinder entdeckten Eltern Adolf Hitler - zum Ausmalen.

Wie kann so etwas nur passieren? Auf einer Seite in dem Buch, das sich eigentlich um Fußball dreht, steht ein Mann mit Seitenscheitel, Hitlerbärtchen und ausgestreckter rechter Hand. Ein Hakenkreuz ist ebenfalls am linken Arm der Zeichnung zu sehen. Die Reaktionen im Netz sind heftig. „Dieses Foto sollen kleine Kinder ausmalen? Geht‘s noch?“, schreibt eine wütende Mutter.

Verantwortlich für den Ausmal-Hilter ist die Drogeriekette „Kruidvat“. Nachdem immer mehr Menschen Fotos des fragwürdigen Motivs bei Facebook posteten, reagierte die Kette schließlich. „Das tut uns sehr leid“, entschuldigte sich ein Sprecher des Unternehmens, wie die niederländische Agentur ANP berichtete.

Auf Facebook versuchten die Verantwortlichen sich ausführlicher zu erklären:

„Leider enthält eines der Malbücher (...) eine unangemessenes Bild. Die Malbücher wurden seit Montag, 3. April verkauft und sind direkt aus dem Verkauf genommen worden.“ Nun will das Unternehmen prüfen, wie das Malbild von Hilter ins Buch kommen konnte.

