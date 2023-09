„Hat halt andere Qualitäten“: Mann teilt Foto von Leberkäs-Semmel, Entrüstung folgt prompt

Von: Sandra Sporer

Eine leckere Leberkäs-Semmel wünschte sich ein Mann zum Abendessen. Das Ergebnis entsprach jedoch nicht ganz seinen Vorstellungen.

München – Die Frage „Was sollen wir essen?“ stellt sich wahrscheinlich in so ziemlich jedem Haushalt regelmäßig. Für einen Mann war die Antwort vollkommen klar: eine Leberkäs-Semmel. Voller Vorfreude wartete er auf das Abendessen. Genau der Leberkäs fiel jedoch etwas dünn aus, wie man auf dem Foto sieht, das er in der Facebook-Gruppe „Wo gibt es gute LKW in Europa?“ postete. Die Reaktionen der Community rangierten von Empörung bis Belustigung.

Kaum Leberkäs auf der Leberkäs-Semmel: Mann teilt Foto online

Für Semmel und die Qualität des Bräts vergibt der Mann in seinem Post gute Noten. Für die Dicke – oder besser gesagt Dünne – der Scheibe gibt es hingegen nur einen von zehn möglichen Punkten. Diese ist, wie auf dem Foto zu sehen ist, wirklich nur hauchdünn.

Das ist nicht wirklich das, was der Mann sich unter seinem Essenswunsch vorgestellt hat. Er vergleicht die Scheibe Leberkäs sogar mit Carpaccio. Immerhin servierte ihm seine Frau nicht die Leberkäs-Kombination aus Wien, die von einigen sogar als „Verbrechen“ bezeichnet wurde.

Die hauchdünne Scheibe Leberkäs auf der Semmel erinnert den Mann an Carpaccio. © Scrennshot/Facebook

Empörung für den spärlichen Belag der Semmel – Mann verteidigt seine Frau

Die Kommentare stimmen seiner Bewertung zu. So schreibt etwa ein Nutzer: „Noch weng dünner und es wär ein Broccoli geworden!“ Ein anderer meint: „In einer Leberkäs-Semmel sollte die ‚Zwischenlage‘ mindestens 1 cm dick sein und eine Temperatur von 50° C oder mehr haben!“ Einige witzeln sogar, dass diese Leberkäs-Semmel einen Scheidungsgrund darstelle. Da ist der Verfasser des Posts jedoch ganz klar anderer Meinung. „Ich liebe sie“, macht er am Ende des Originalposts direkt klar, denn sie „hat halt andere Qualitäten“.

Aber nicht nur empörte Kommentare finden sich unter dem Post. So meint ein Kommentator belustigt: „LKW-Carpaccio ist aber auch mal was neues“. Eine Nutzerin gibt derweil zu Bedenken: „Der gute Wille zählt“. Für Furore sorgte auch die Leberkäs-Kreation eines saarländischen Supermarktes. (sp)