„De Blädn sterbn ned aus!“: Frau will auf Rollfeld parken, um Spanien-Flieger noch zu erreichen

Von: Mick Oberbusch

Weil eine Frau in Düsseldorf auf dem Rollfeld parken wollte, musste sie ihren Führerschein abgeben (IDZRW-Montage) © Rene Priebe/dpa & Marcel Kusch/dpa

Kurioser Vorfall am Flughafen Düsseldorf: Um eine Maschine nach Spanien zu erreichen, wollte eine Niederländerin neben dem Flieger auf dem Rollfeld parken.

Düsseldorf – Da hat wohl jemand „Park and Fly“ falsch verstanden: Ungläubiges Staunen hat am Morgen des 19. Mai in Düsseldorf eine 57-jährige niederländische Staatsbürgerin ausgelöst. Gegenüber einem Flughafenmitarbeiter an einem Zufahrtstor des Flughafen Düsseldorf gab zum Besten, dass sie einen Flug nach Spanien gebucht habe und unbedingt mit ihrem Pkw zu ihrem Flieger auf das Rollfeld fahren wolle. Das berichtet 24RHEIN.

Vor Flug vom Flughafen Düsseldorf nach Spanien – Frau versucht, auf dem Rollfeld zu parken

Dass der Wachmann an dem Zufahrtstor (natürlich) nicht umgehend den Erwartungen der Dame entsprach, wollte diese partout nicht einsehen. Protestierend und mit aggressiven Unterton weigerte sie sich zudem, das Zufahrtstor entsprechend frei zu machen. Obendrein nahm der Wachmann noch deutlichen Alkoholgeruch bei der renitenten Fahrerin wahr. Einsatzkräfte von Bundespolizei und Polizei Düsseldorf stellten bei der anschließenden Überprüfung der Frau einen erheblichen Alkoholisierungsgrad fest. Auch bei einer Fahrerin, die kürzlich am Münchner Flughafen einen Unfall verursachte, ergab ein Atemalkoholtest mehrere Promille.

Flughafen Düsseldorf: 57-Jährige will neben Jet auf dem Rollfeld parken – Spott in den sozialen Netzwerken

Ein Flugticket oder Gepäck waren ebenfalls nicht vorhanden. Ob die Urlauberin im Flieger „nachlösen" wollte, blieb bis dato unbekannt. In den sozialen Medien sorgte die Aktion der Frau jedenfalls für ungläubige Kommentare. „Und ich Depp buche mir immer ein Parkplatz", merkt ein User an, während eine weitere auf gut Bairisch anfügt: „De Blädn sterbn ned aus!" (ots/mo)