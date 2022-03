Decke in Promi-Disko stürzt ein - vier Verletzte: „Stehe immer noch unter Schock“

Von: Magdalena Fürthauer

Wilde Party, feiernde Menschen - so sah es noch wenige Stunden vor dem Unglück in der Düsseldorfer Nachtresidenz aus. © Screenshot Instagram @nachtresidenz

In der Düsseldorfer Nachtresidenz ist es Sonntagmorgen zu einem Unglück gekommen: Rund 30 Quadratmeter einer Decke über der Theke sind eingestürzt, vier Personen wurden verletzt.

Düsseldorf - In der Nacht auf Sonntag haben sich in einer bekannten Promi-Disko dramatische Szenen abgespielt. Gegen fünf Uhr morgens ist laut der Feuerwehr Düsseldorf eine Decke in der „Nachtresidenz“ eingestürzt. Herabstürzende Teile haben dabei vier Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer.

Düsseldorf: Decke in Promi-Disko stürzt ein - vier Verletzte

Dort, wo sich normalerweise deutsche Promis wie Max Giesinger den InTouch-Award holen oder die GZSZ-Stars feiern, sind am Sonntag laut Einsatzkräften rund 30 Quadratmeter einer abgehängten Decke im Bereich der Theke eingestürzt. Die zwei Schwerverletzten, eine Mitarbeiterin und eine 20-jährige Besucherin, seien sofort ins Krankenhaus gebracht worden. Die anderen beiden Verletzten hätten noch vor Ort versorgt werden können.

Laut Bild-Informationen befinde sich die 20-Jährige derzeit noch im Krankenhaus, die Mitarbeiterin, die eine Gehirnerschütterung erlitten habe, sei bereits entlassen worden. Die Feuerwehr habe außerdem direkt nach dem Eintreffen den Club geräumt, Gäste und Mitarbeiter seien in Sicherheit gebracht worden. Um wie viele Personen es sich dabei gehandelt hat, wird von den Einsatzkräften nicht angegeben.

Düsseldorf: Decke in der Nachtresidenz stürzt ein - Polizei ermittelt

Die Einsatzkräfte hätten keine weitere Einsturzgefahr feststellen können, weswegen nur der Thekenbereich vom Strom getrennt und gesichert worden sei. Warum es überhaupt zu dem Unglück kommen konnte, ist jedoch noch nicht geklärt. Laut Bild ermittelt nun jedoch die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung, das Bauaufsichtsamt und das Amt für Arbeitsschutz seien verständigt.

Das Unglück dürfte für die Betreiber der Nachtresidenz jedoch besonders bitter sein. Immerhin seien die Tore des Düsseldorfer Kult-Clubs fast zwei Jahre geschlossen gewesen, zum einen wegen der Corona-Pandemie, zum anderen wegen Umbauarbeiten. Erst seit Anfang März ist das Lokal wieder geöffnet.

Düsseldorf: Decke der Nachtresidenz eingestürzt - „Stehe immer noch unter Schock“

Wie beunruhigend die Situation gewesen sein dürfte, beschreibt Nachtresidenz-Chef Marcel Oelbracht gegenüber der Zeitung: „Ich stehe immer noch unter Schock, hatte den Club erst ein paar Minuten vorher verlassen. Die Sicherheit der Mitarbeiter und Gäste steht für mich an erster Stelle, deshalb werden wir in den nächsten Tagen den Fall aufarbeiten und die Fehler analysieren. Bis dahin bleibt der Club erst einmal geschlossen.“

Wie viele Gäste zu diesem Zeitpunkt noch in dem Düsseldorfer Club gewesen sein dürfte, könne auch er nicht so genau sagen. Jedoch dürften es nicht mehr allzu viele gewesen sein. Nun folgt die Aufarbeitung des Vorfalls durch die Behörden. (mef/afp)