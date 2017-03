Düsseldorf: Axtangreifer "offensichtlich verwirrter Einzeltäter"

Düsseldorf - Der Axtangreifer hatte am Donnerstagabend am Düsseldorfer Bahnhof neun Menschen verletzt, vier von ihnen schwer. Jetzt gibt es neue Informationen über den Täter.

Die Ermittler stufen den Axtangreifer vom Düsseldorfer Hauptbahnhof als "offensichtlich verwirrten Einzeltäter" ein. In seiner Wohnung in Wuppertal wurde ein Attest über eine "paranoide Schizophrenie" gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er hatte am Donnerstagabend am Düsseldorfer Bahnhof neun Menschen verletzt, vier von ihnen schwer.

Es gibt keine Hinweise auf religiöse oder terroristische Motive der Axt-Attacke am Düsseldorfer Bahnhof. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Bis zu 500 Polizeibeamte seien im Einsatz gewesen.

Bei der Axt-Attacke am Düsseldorfer Hauptbahnhof sind nach Angaben der Polizei neun Menschen schwer verletzt worden, fünf weitere erlitten leichte Verletzungen. Keines der Opfer des 36 Jahre alten mutmaßlichen und ebenfalls verletzten Attentäters schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Einige der Opfer wurden schwer am Kopf verletzt. Die Verletzten seien zwischen 13 und 50 Jahre alt und stammten vor allem aus Dortmund, Düsseldorf, Köln, Solingen und Mettmann, auch zwei Italienerinnen wurden verletzt.

S-Bahn-Fahrer verhinderte wohl Schlimmeres

Ein S-Bahn-Fahrer hat bei der Axt-Attacke im Düsseldorfer Hauptbahnhof wohl Schlimmeres verhindert. Der Mann habe die Türen des Zuges geschlossen, vermutlich als er den Tumult auf dem Bahnsteig sah und der Mann vor der Tür war, berichtete die Polizei am Freitag bei einer Pressekonferenz. Der mutmaßliche Täter habe mit Tritten und Faustschlägen noch vergeblich versucht in den Zug zu gelangen. „Der Fahrer hat unterbunden, dass der Täter wieder in die Tür hineinkam“, sagte der Polizeivertreter.

Bruder des mutmaßlichen Täters wusste von Kauf der Axt

Der Bruder des mutmaßlichen Düsseldorfer Angreifers hat nach Angaben der Polizei von der Krankheit des psychisch kranken Mannes und vom Kauf der Axt gewusst. Er habe seinen Bruder als vermisst gemeldet, weil dieser am Abend nicht zu Hause gewesen sei, teilte die Polizei am Freitag auf einer Pressekonferenz mit. Ihm sei auch bekannt gewesen, dass der Bruder sich verfolgt gefühlt und eine Axt besessen habe. Zwischen dem Kauf der Axt und der Tat vergingen eine Woche Zeit. Bei dem Angriff waren am Donnerstagabend neun Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

afp/dpa/Video: SnackTV

