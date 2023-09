Ekel-Alarm im Airbus: Durchfall zwingt Flieger zum Umkehren

Von: Robin Dittrich

Eine besonders unangenehme Situation ergab sich in einem Flugzeug von Delta Airlines. Seinen Zielort erreichte der Flieger nicht.

Atlanta – Der Delta-Airlines-Flug DL194 startete planmäßig von Atlanta nach Barcelona. Nach zwei Stunden Flugzeit landete die Maschine dann allerdings erneut in Atlanta, eine „biologische Gefährdung“ an Bord war schuld.

„Biologische Gefährdung“: Flugzeug muss wegen Durchfall umkehren

Als „biologische Gefährdung“ wurde bei einem Funkspruch vom Kapitän an die Flugsicherung der Durchfall eines Passagiers bezeichnet. „Wir haben einen Passagier, der im ganzen Flugzeug Durchfall hatte, deshalb sollten wir nach Atlanta zurückkommen“, gab der Kapitän Bescheid. Der Airbus A350 kehrte also wieder um, obwohl er bereits zwei US-Bundesstaaten weiter geflogen war. In der Folge des Fluges gingen der Funkspruch sowie die Kontrollstreifen der Lotsen viral.

Auf dem Kontrollstreifen ist zu lesen, dass der Durchfall „überall im Flugzeug“ gewesen ist – der kranke Passagier konnte offenbar nicht bis zur Toilette an sich halten. Nach der Landung in Atlanta wurde er von Sanitätern versorgt, das Flugzeug musste vollständig gereinigt und desinfiziert werden. „Unsere Teams haben so schnell und sicher wie möglich gearbeitet, um das Flugzeug gründlich zu reinigen und unsere Kunden an ihr Ziel zu bringen“, schrieb Delta Airlines nach dem medizinischen Notfall. Zu einem Notfall kam es auch an der Côte d’Azur, als ein Flieger im Wasser notlanden musste.

Berichte von Passagieren zeigen Ausmaß des Ekels an Bord

„Wir entschuldigen uns aufrichtig bei unseren Kunden für die Verspätung und die Unannehmlichkeiten bei ihren Reiseplänen“, hieß es von Delta Airlines weiter. Auf Twitter meldeten sich unter dem Post einige Menschen, die erklärte, auf dem betroffenen Flug gewesen zu sein: „Es war eine Schweinerei. Die Piloten haben die richtige Entscheidung getroffen, die Maschine umzukehren.“ Zur Reinigung riss die Crew laut einer Aussage den Teppich heraus und legte neuen hinein.

Von einem weiteren Passagier hieß es auf Twitter, dass „es ziemlich schlimm war. Es tröpfelte den Gang hinunter und roch fürchterlich.“ Auch das Desinfektionsmittel half offenbar nicht viel gegen den Geruch: „Durch das Desinfektionsmittel mit Vanille-Geruch hat es im ganzen Flugzeug nach Vanillesch*** gerochen.“ Nach der Reinigungs-Aktion konnte der Flieger fünf Stunden später sogar wieder starten. Mit einer achtstündigen Verspätung kamen die Passagiere von Flug DL194 in Barcelona an. Ein Todesdrama ereignete sich auf einem Flug von Miami, auf dem der Pilot starb.