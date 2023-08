Passant entdeckt Verbrenner-Mercedes auf E-Ladeplatz und wendet sich an Polizei

Von: Julian Baumann

Ladesäulen-Blockierer bringen E-Autofahrer seit langem zur Weißglut. Ein Mannheimer fragte auf Twitter bei der Polizei nach, was man in so einem Fall unternehmen könne.

Mannheim - Da die Infrastruktur für E-Autos noch lange nicht mit der Anzahl an Tankstellen mithalten kann und ein Ladevorgang auch noch immer deutlich länger dauert wie ein Tankvorgang, sind freie Ladepunkte heiß begehrt. Dementsprechend ärgern sich E-Autofahrer auch immer wieder, wenn diese blockiert werden. Ladesäulen-Blockierer sorgen immer wieder für Empörung, weswegen der Ruf nach einer strengeren Bestrafung laut wird. Ein Land geht bereits mit einem drastischen Bußgeld gegen Ladesäulen-Blockierer vor, egal ob E-Auto oder Verbrenner.

Eine Ladesäule kann unter mehren Bedingungen als „blockiert“ angesehen werden. Wenn ein E-Auto nach Abschluss des Ladevorgangs weiterhin am Kabel hängt, kann es mitunter teuer werden. Eine Ladesäule berechnet bereits ab der 61. Minute eine „Blockiergebühr“, in den meisten Fällen ist eine solche aber eher nach etwa 240 Minuten fällig. Für besonders großen Unmut sorgt jedoch immer wieder, wenn entweder ein E-Auto auf einem Ladeplatz steht ohne zu laden oder gar ein Verbrenner die Säule blockiert.

Mannheimer entdeckt Verbrenner auf E-Parkplatz und wendet sich an Polizei

Einen solchen Fall dokumentierte Twitter-User Chris T. in Mannheim. Auf einem von ihm geposteten Bild ist eine ältere C-Klasse von Mercedes-Benz zu sehen, die auf einem E-Parkplatz vor einer Apotheke steht. Der Stuttgarter Autokonzern konzentriert sich inzwischen zwar deutlich auf die E-Mobilität und will ab 2030 nur noch E-Autos bauen, bei diesem Modell handelt es sich aber eindeutig um einen Verbrenner. „Liebe Polizei Mannheim, wo kann man bitte solche Falschparker/Zuparker von Ladesäulen melden?“, fragt der Nutzer auf Twitter. „Das ist echt ein Unding!“ Die Polizei reagiert und schreibt: „Das können sie bei der Stadt Mannheim und dem KOD tun.“

Aus Frust über die Ladesäulen-Blockierer nahmen E-Autofahrer das Gesetz bereits in die eigene Hand. Die „perfekte Rachtetat“ an Ladesäulen-Blockierern wurde zwar im Netz gefeiert, ist aber wohl nicht so ganz legal. Auf die Twitter-Anfrage von Chris T. antwortet die Polizei Mannheim, man könne solche Falschparker bei der Stadt oder beim kommunalen Ordnungsamt anzeigen. Wenn Polizei oder Ordnungsamt einen solchen Ladesäulen-Blockierer erwischen, ist laut Bußgeldkatalog eine Strafe von 55 Euro fällig. Das ist vielen allerdings zu wenig, sie fordern drastischere Strafen für Falschparker.

Ladesäulen-Blockierer entfernen: Beim Abschleppdienst gilt es, Vorsicht walten zu lassen

Die Frage ist also, was man neben dem Melden bei Stadt oder Ordnungsamt gegen Ladesäulen-Blockierer unternehmen kann. Es gibt mehrere Punkte, die E-Autofahrer in dieser Situation machen können, bei manchen gilt aber auch äußerste Vorsicht. Im Falle von blockierten Ladesäulen auf Privatparkplätzen – wie beispielsweise bei Ikea, wo sich ein Kunde über „Lade-Schnorrer“ ärgerte – sollte man nicht selbst den Abschleppdienst rufen, sondern das dem jeweiligen Besitzer der Fläche überlassen. Mit einer kostenlosen Abschlepp-App lässt sich das Falschparker-Problem aber auch risikofrei lösen.

Die Thematik der blockierten Ladesäulen wird im Rahmen der Transformation wohl noch lange eine Rolle spielen. Während Falschparker auf Mutter-Kind-Parkplätzen oder solchen, die für körperlich beeinträchtige Autofahrer reserviert sind, meist schnell ein Knöllchen kassieren, werden die E-Parkplatz-Regeln offenbar nicht so streng kontrolliert. Ein Verbrenner bekam auf einem E-Auto-Parkplatz ein Knöllchen, ein nicht angeschlossenes E-Auto kam davon. „Ist das nicht auch Falschparken?“, hatte ein Twitter-User gefragt, der den Vorfall beobachtet hatte.