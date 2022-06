eBay Kleinanzeigen: Käufer ist völlig falsch - und stellt dann maximal dreiste Forderung

Ein eBay-Kleinanzeigen-Käufer verirrte sich offenbar in Dortmund. Es folgte eine maximal dreiste Forderung - der Chat sorgt jetzt im Netz für Lacher.

Dortmund - Über eBay Kleinanzeigen werden wohl täglich Tausende Verkäufe zur Zufriedenheit beider Seiten durchgeführt. Doch immer wieder landen auch Fails und skurrile Chats im Netz und sorgen für Erheiterung. Sei es, dass das 9-Euro-Ticket für sieben Euro angeboten wird. Oder auch diese ziemlich schnelle Eskalation. Harmloserer und trotzdem witziger Natur ist der Vorfall, der sich jetzt wohl in Dortmund (mehr Dortmund-News bei ruhr24.de) zugetragen hat.

eBay Kleinanzeigen in Dortmund: Käufer ist völlig falsch - und will dann abgeholt werden

Der Verkäufer postete offenbar seinen eBay-Kleinanzeigen-Chat-Verlauf bei Reddit. Darin ist nachzulesen, dass die Abholung nicht so ganz rund verlief. „Ok, komme bin in 10 Minuten da“, schreibt dort der Verkäufer. Der Käufer reagiert mit einem Foto seines Standorts. „Das ist komplett falsch“, bemerkt der Verkäufer und weist auf die richtige Straßenecke hin. Es folgt eine maximal dreiste Forderung des Käufers: „Du kannst mich holen kommen.“

Ob das wohl ernst gemeint war? Das bleibt unklar. Authentisch ist der Chat jedenfalls mit großer Wahrscheinlichkeit - denn tz.de hat noch die archivierte Anzeige für zehn Fenster gefunden, um die es geht. Auch die Stadt passt: Dortmund. Genau auf die deutete auch das Foto hin - es zeigt eine Bushaltestelle, an der der Verkäufer (wohl vergeblich) wartete.

eBay Kleinanzeigen in Dortmund: Reddit-Nutzer lachen über dreiste Forderung

Bei den Reddit-Nutzern sorgt der Chat jedenfalls für Lacher. „Klar, vielleicht noch ein Getränk zum Taxi?“ witzelt einer. „Soll der ich vielleicht noch was von Burger King mitbringen???“ ein anderer. Ein weiterer Nutzer meint: „Hätte das Gleiche zurück geschrieben und die letzten 2 Worte weggelassen.“ Soll heißen: Er hätte „Du kannst mich“ geschrieben.

Andere lassen sich darüber aus, wo wohl die Bushaltestelle ist - offenbar am Phoenixsee in Dortmund. „Will der zehn Fenster im Bus mitnehmen?“, fragt sich ein weiterer Nutzer. Und kriegt diese Anekdote erzählt: „Du ich hab in Dortmund mal Leute beobachtet, die eine Matratze (nicht zusammengerollt) auf einem Poco-Einkaufswagen in der Stadtbahn mitnehmen wollten. Nur blöd: Die Tür war zu klein. Mitarbeiter haben auch Durchsagen gemacht, dass der Transport nicht erlaubt ist, aber die beiden haben das nicht ganz verstanden. Man hat es dann nach drei Versuchen endlich geschafft, die Matratze in die Stadtbahn zu bekommen.“

eBay Kleinanzeigen in Dortmund: Reddit-Nutzer werden neugierig

Eine Frage bleibt offen: Kam der eBay-Kleinanzeigen-Deal mit den Fenstern letztlich zustande? „Und dann? Hast du ihn abgeholt, und es hat ihm so gut gefallen, dass er für immer geblieben ist? Und jetzt lebt ihr glücklich bis an euer Lebensende zusammen?“, will auch ein Reddit-User wissen. Ebenso wie unsere Redaktion, übrigens: tz.de hat den eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer angeschrieben und darum gebeten, den Fortgang der Geschichte zu erzählen. Sollte er den verraten, wird der Artikel noch ergänzt. Nutzer von eBay Kleinanzeigen sollten bei der Übergabe übrigens aufpassen - worauf, haben wir hier für Sie erklärt. (lin)