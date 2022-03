Spiel mit der Angst: Auf Ebay werden Bunkerplätze für viel Geld angeboten

Von: Jennifer Battaglia

Bunker sind heute oftmals nur noch Relikte aus anderen Zeiten, hier Einblicke in den ehemaligen Bunker der rheinland-pfälzischen Landesregierung (links) und den stillgelegten Atombunker unter dem Hauptbahnhof Nürnberg. © Fredrik Von Erichsen/dpa & imagebroker/Imago

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat bei vielen Menschen die Angst vor einem möglichen Krieg auch in Deutschland geschürt. Auf Ebay werden Bunkerplätze für den Ernstfall gesucht - und auch angeboten.

München - Ein Mann bietet auf Ebay einen Atomschutzbunker zum Kauf an. Kostenpunkt: 10 000 Euro. Bilder, die einen engen Raum zeigen, sind der Anzeige angehängt. Auf Nachfrage von tz.de möchte sich der Verkäufer aber nicht näher dazu äußern. Sein Inserat wurde über 9000 Mal aufgerufen.

Luftschutzbunker auf Ebay: Mehrere Inserate und Angebote

Es ist nicht die einzige Anzeige, die derzeit zum Thema Luftschutzbunker kursiert. Mit dem Stichwort „Bunker“ bekommt man auf Ebay-Kleinanzeigen gleich mehrere Treffer angezeigt. Deutschlandweit wurden in den vergangenen Tagen Angebote zur Miete oder zum Kauf von Bunkeranlagen online gestellt. Wie seriös diese sind, lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen.

Daneben findet man von Ebay-Nutzern auch vermehrt Such-Anzeigen nach möglichen Schutzräumen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat bei vielen Menschen Ängste geweckt. Was, wenn es zu einem ähnlichen Szenario auch in Deutschland kommt? Müssen Vorkehrungen getroffen werden, schließlich gibt es in Deutschland derzeit keine öffentlichen Bunkeranlagen mehr?

Bunker in Deutschland via Ebay Kleinanzeigen

Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (kurz BKK) wurde im Jahr 2007 beschlossen, Luftschutzbunker in Deutschland nicht weiter zu erhalten. Mit der Beendigung des Ost-West-Konfliktes schien damals die Gefahr eines Krieges mit dem Einsatz nuklearer oder chemischer Waffen gebannt. Seitdem sind die meisten Luftschutzräume in privater Hand. Sie stehen leer oder werden als Wohnraum genutzt.

Das BKK geht nicht davon aus, dass Deutschland vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges einem Luftangriff ausgesetzt sein wird. Die sei unwahrscheinlich. Auf der BKK-Internetseite finden Interessierte aber hilfreiche Informationen, wie man sich im Ernstfall am besten verhält. Dort ist auch ein Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen hinterlegt, den sich jeder herunterladen kann. Zum Kauf eines eigenen Bunkers wird darin nicht geraten.

Ebay Kleinanzeigen: Polizei mahnt bei Bunker-Angeboten zur Vorsicht

Über die Anzeigen von Bunkern auf Ebay hatte zuerst die Rheinische Post berichtet. In Nordrheinwestfalen äußerte sich laut der Zeitung auch das zuständige Landeskriminalamt dazu. Eine LKA-Sprecherin mahnt zur Vorsicht: „Bei dem Miet- oder Kaufangebot eines Schutzbunkerplatzes könnte es sich um ein Fake-Angebot handeln.“

Bei zwei Bunker-Anzeigen auf Ebay wird eine Bezahlung der Miete im Voraus gefordert - und das gleich für mehrere Monate. In beiden Fällen wären das weit über 1000 Euro, die es vor Einzug zu begleichen gilt. Die Polizei rät dazu, grundsätzlich skeptisch bei Käufen im Internet zu sein.

Bunker auf Ebay: „Nicht alles was unsinnig ist, ist auch verboten“

Ebay-Pressesprecher Pierre Du Bois erklärte gegenüber der Rheinischen Post, dass solche Anzeigen aber nicht gegen die Grundsätze des Internetportals verstoße. „Natürlich sind solche Anzeigen möglicherweise moralisch verwerflich. Aber nicht alles, was unsinnig ist, ist auch verboten“, so Du Bois. Man werde die Entwicklung hinsichtlich der Bunker-Anzeigen jedoch weiter beobachten. „Wenn das zunehmen und ein Problem werden sollte, werden wir die Situation neu bewerten.“ (jb)