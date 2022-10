Versehen könnte für Ebay-Kunden teuer werden: „Blöder, blöder Fehler von mir“

Von: Victoria Krumbeck

Einem Ebay-Verkäufer ist ein großer Fehler passiert. Er verkaufte ein altes MacBook, versendetet jedoch sein neues. Der Käufer meldete sich nicht.

München - Schnäppchenjäger sind oftmals auf Plattformen wie Ebay oder Vinted unterwegs. Gebrauchte Produkte lassen sich dort recht günstig finden, auch wenn das ein oder andere Produkt ziemlich skurril erscheinen mag. Auf den Second-Hand-Plattformen kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Der Verkäufer bietet ein Produkt an und der Käufer kauft es. Doch einem Verkäufer ist dabei ein wirklich blöder Fehler unterlaufen. Anstatt sein altes MacBook an den Käufer zu senden, verschickte er aus Versehen sein Neues.

Ebay-Verkäufer sendet aus Versehen neues MacBook an Käufer

Man kann es kaum glauben, so verrückt klingt die Geschichte, die ein User auf Reddit postete. Er zeigte der Community eine Nachricht, in der er den Käufer seines MacBooks darüber informierte, dass er sein neues anstatt sein altes MacBook an ihn verschickt hat. „Ich habe gerade mein Paket zurückgerufen. Falls es trotzdem ankommen soll, bitte verweigern, sodass es zurückgeschickt wird“, bittet der Verkäufer den Käufer in der geteilten Nachricht. „Ich habe versehentlich mein neues MacBook verschickt – das alte liegt noch hier“, erklärte der User.

Das nennt man dann wohl dumm gelaufen. Die Reddit-User können kaum fassen, was sie dort gelesen haben. „Dein Ernst? Das ist echt unglaublich“, kommentierte einer den Post. „Wie passiert einem sowas denn? Ich würde sowas zehnmal kontrollieren“, schrieb ein anderer. Der Verkäufer erklärte, dass er die Annahme der Sendung durch den Empfänger bereits verweigert hätte und nur noch darauf wartet, dass das Paket mit seinem neuen Laptop wieder zurückkommt.

Ebay-Verkäufer vertauscht MacBooks: Käufer meldet sich nicht mehr

Ein Nutzer nahm den Verkäufer auf den Arm und spekulierte, wie die Bewertung des Käufers aussehen könnte. „Super Verkäufer, hat einfach so meiner Bestellung kostenlos ein Upgrade auf das aktuelle Modell verpasst! Gerne wieder, aber nur vier Sterne, weil er mich nach dem Kauf ständig zugetextet hat“, witzelte er.

Der Verkäufer erklärte in den Kommentaren, dass die MacBooks geschlossen alle gleich aussehen würden. Dennoch gesteht er, dass es doof gewesen sei. Weiter schilderte er, dass der Käufer auf seine Nachrichten noch nicht geantwortet habe. Und das, obwohl der Verkäufer ihm bereits zwei E-Mails geschrieben und ihn sogar angerufen habe. Auch wenn der Käufer selbst an seinem Missgeschick schuld ist, drücken ihm einige User die Daumen, dass er seinen neuen Laptop wieder bekommt. Es bleibt zu hoffen, dass die Geschichte eine positive Wendung für den Verkäufer nimmt. Denn eine andere Ebay-Verkäuferin wurde von Betrügern um 900 Euro gebracht. (vk)