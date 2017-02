Ecstasy in Hose geschmuggelt

Frankfurt - Ein Mann versuchte, über 7000 Pillen Ecstasy durch den Zoll zu schmuggeln. Dass er die Tabletten in seine Hose eingenäht hatte, war für die Zollbeamten offenbar kein Problem.

Am Flughafen Frankfurt am Main hat ein Mann versucht, in seiner Hose mehr als 7000 Ecstasy-Tabletten durch den Zoll zu schmuggeln. In einer "Schmugglerhose" unter seiner eigentlichen Hose hatte er genau 7324 Tabletten eingenäht, wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte. "Die Proportionen der Kleidung des Mannes erschienen unnatürlich", begründete eine Behördensprecherin die Kontrolle durch die Zollbeamten. Der Schmuggelversuch ereignete sich bereits im November, wurde vom Zoll aber nach eigenen Angaben aus "ermittlungstaktischen Gründen" erst jetzt öffentlich gemacht. Der 50-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

afp