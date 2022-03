Edeka-Kunde von Produkt-Zutat „schockiert“ - Supermarkt-Statement bringt Licht ins Dunkel

Von: Michelle Brey

Teilen

Eine Produkt-Zutat verärgerte einen Edeka-Kunden. © Twitter/Screenshot Tom78080988

Ein Edeka-Kunde macht auf der Verpackung eines Produktes eine irritierende Entdeckung und ist verärgert. Der Discounter erklärt gegenüber tz.de die Hintergründe.

München - Der Blick vieler Verbraucher richtete sich beim Einkauf in Supermärkten wie Aldi, Lidl, Edeka und Co. oft auf die Produktbeschreibung. Neben Kalorienwerten spielen für viele auch die Zutaten im Detail eine besondere Rolle - etwa für Allergiker.

Dass in vielen Lebensmitteln auch Alkohol enthalten ist, verärgert insbesondere manche Eltern. Dabei gibt es für die Verwendung von Alkohol eine schlüssige und harmlose Erklärung, wie Edeka auf Anfrage von tz.de verdeutlichte.

Edeka-Kunde wegen Zutat verärgert: „Könnt ihr mir erklären, ...?“

Ein Edeka-Kunde staunte nämlich offenbar nicht schlecht, auf der Verpackung von Hot Dog Brötchen als Zutat „Alkohol“ zu lesen. Nichtsahnend hatte er die Brötchen wohl für seine Kinder gekauft. „Könnt ihr mir erklären, was Alkohol in Hot Dog Brötchen für Kinder macht??“, wandte er sich via Twitter an den Supermarkt. Er fügte an: „Ich bin gerade ein bisschen schockiert.“

Alkohol in Edeka-Produkt: Harmlos oder gefährlich?

Gegenüber tz.de erklärte Edeka jedoch die harmlosen Hintergründe. „Damit die Hot Dog Brötchen ungekühlt lagerfähig sind, ist zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und der Produktkonformität eine Behandlung mit Ethylalkohol zur Keimreduktion auf der Produktoberfläche erforderlich“, hieß es zu den Hintergründen von Edeka. Die Brötchen würden zu diesem Zeitpunkt maximal ein Prozent Alkohol enthalten, was „vergleichbar mit Alkoholgehalten, welche in bestimmten Lebensmitteln natürlicherweise enthalten sein können“, sei. Traubensaft dürfe beispielsweise bis zu ein Prozent Alkohol enthalten, führte der Supermarkt weiter aus. „Der Einsatz des Alkohols trägt zudem auch zur Vermeidung der Verwendung von Konservierungsstoffen bei.“

Des Weiteren müsse berücksichtigt werden, dass „möglicher Restalkohol nahezu vollständig verfliegt“, wenn die Hot Dog Brötchen der Verzehrempfehlung nach erwärmt werden. „Dieses Vorgehen ist branchenüblich“, fügte Edeka abschließend noch an.

Alkohol in Lebensmitteln: Keine Gefahr für die Gesundheit

Von einer Gefahr für die Gesundheit ist demnach nicht auszugehen, wie auch Aldi auf Anfrage einer Kundin erklärte. Diese hatte Schoko-Hörnchen für ihr Kind gekauft. „Wer erwartet Alkohol im Schoko-Hörnchen?*“, fragte sie den Discounter und machte ebenfalls keinen Hehl daraus, entsetzt über die Zutat zu sein. Die Antwort von Aldi ließ nicht lange auf sich warte. (mbr) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Lesen Sie auch „Ganze Nacht gefeiert“: Anna Heiser mit Kater um 6 Uhr wieder in der Küche, Gerald pennt einfach Anna und Gerald Heiser sind begeisterte Karnevalisten. Die ganze Nacht hat das „Bauer sucht Frau“-Kultpaar durchgefeiert. Doch während Gerald sich noch ein Schläfchen gönnt, steht Anna schon wieder in der Küche. „Ganze Nacht gefeiert“: Anna Heiser mit Kater um 6 Uhr wieder in der Küche, Gerald pennt einfach Influencerin öffnet Paket und ist baff: Fotos dokumentieren den DHL-Fail Traditionsgemäß wird am Vorabend der Hochzeit gepoltert. Wie DHL hier behilflich ist? Lesen Sie selbst. Influencerin öffnet Paket und ist baff: Fotos dokumentieren den DHL-Fail