Edeka bietet „Alles für den Schulstart“ – ein Produkt ist besonders „interessant gewählt“

Von: Kai Hartwig

Teilen

In der großen Pause essen Schüler, um gestärkt den restlichen Schultag anzugehen. Edeka hat zum Start des Schuljahrs eine besondere Verpflegung im Angebot.

München – Während in Bayern die Sommerferien gerade erst begonnen haben, sind die schulfreien Tage in anderen Teilen Deutschlands fast schon wieder vorbei. Als erstes der 16 Bundesländer startet Nordrhein-Westfalen das neue Schuljahr bereits am 10. August. Offenbar sind auch die Supermärkte und Discounter vorbereitet. Bei Edeka gibt es beispielsweise in der Woche vor dem ersten Schultag ein spezielles Angebot für die Schülerinnen und Schüler in NRW.

Der aktuelle Edeka-Katalog für die 31. Kalenderwoche 2022 enthält unter dem Motto „Alles für den Schulstart“ einige Produkte, die den Beginn des neuen Schuljahrs versüßen sollen. Eine Twitter-Userin postete ein Bild der Titelseite des Katalogs. Darauf sieht man einen Jungen, der sich meldet, als wolle er in seiner Klasse etwas sagen. Daneben finden sich einige Artikel, die vermutlich viele Kinder gerne mögen: Schokoladen-Riegel, Chips und Obst.

In der Schulpause greifen viele Kinder zur Essensbox, die ihre Eltern für sie befüllt haben. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Edeka bietet in NRW „Alles für den Schulstart“ an – „Frische Schweinenackenkoteletts“ für die große Pause

Aus den drei genannten Dingen ließe sich ein bunter Snack für die Schule zaubern. Teils gesund, teils eine süße Belohnung während des anstrengenden Schultags. Doch das war noch nicht alles, was Edeka den Schülerinnen und Schülern für die große Pause anbietet. Auch „Frische Schweinenackenkoteletts und -braten“ hat die Supermarktkette unter der Rubrik „Alles für den Schulstart“ im Sonderangebot.

Die Twitter-Nutzerin kommentierte ihren Schnappschuss des Edeka-Katalogs amüsiert. „Kenn ihr das? Es ist Schulstart und eure Schülerinnen und Schüler kommen mit Nacken-Koteletts in die Schule“, schrieb sie und fügte eine Tränen lachenden Emoji hinzu: „Titelseite interessant gewählt, Edeka.“

Edeka: Schweinenackenkoteletts als Verpflegung für die Schule? „Schmeiß schon mal den Grill an“

In der Tat passt das rohe Stück Fleisch wohl eher nicht in die Reihe der Dinge, die in der Schule zur Verpflegung taugen. Oder etwa doch? „Stabil mit ner Heidelbeer basierten Sauce dazu. Wird alles in der ersten Stunde Hauswirtschaft nach den Ferien gemacht“, witzelte ein anderer Twitter-User über den Schul-Deal bei Edeka. „Schmeiß schon mal den Grill an“, meinte eine andere Nutzerin ironisch.

„Bei uns gab es zur Einschulung eine riesige Hefebrezel“, kommentierte ein weiterer Twitter-Nutzer, „die hat man in der Nachbarschaft verteilt und bekam dann Kleinigkeiten, aber Nacken-Koteletts, das ist mir neu.“ Ein anderer User hatte offenbar schon Erfahrungen in Sachen untypisches Schul-Essen gemacht. Und konnte dem Kotelett einen positiven Aspekt abgewinnen. „Lieber das und dafür keine Tütensuppe, die man wie Chips futtert“, meinte er.

Lebensmittel, die alle ständig verwechseln: Kennen Sie den Unterschied? Fotostrecke ansehen

Ob sich der Trend zum rustikalen Fleisch-Snack in der Schule durchsetzen wird? Das erscheint dann doch eher äußerst unwahrscheinlich. Mit einem Angebot der besonderen Art machte kürzlich aber auch ein Edeka-Konkurrent auf sich aufmerksam. Dabei tobte sich ein Rewe-Mitarbeiter bei einem Rabattschild aus. (kh)